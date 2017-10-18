Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших бизнес-вкладов в евро

Банк УРАЛСИБ занял 4 место в рейтинге депозитных программ для малого и среднего бизнеса в евро сроком на 9 месяцев.

Исследование было проведено онлайн-сервисом поиска и сравнения банковских услуг Bankchart.ru.

В исследовании принимала участие депозитная программа Банка УРАЛСИБ «On-line депозит». Преимуществом данного вклада является возможность его открытия дистанционно без посещения офиса Банка. Более подробно о вкладе можно узнать здесь.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает широкую линейку специализированных программ для бизнеса, включающих кредиты на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта или пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты. Клиентам доступны небанковские сервисы: готовое решение по установке и обслуживанию онлайн-касс по 54-ФЗ, интернет-бухгалтерия, сервис юридических консультаций «Адвокат для бизнеса», сервис проверки контрагентов, услуга экспресс-доставки документов и другие.

Одним из важных социальных проектов, который Банк УРАЛСИБ запустил в 2017 году, стал Университет бизнеса. Университет позволяет бизнесменам на онлайн-семинарах получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Кроме того, предприниматели, обучающиеся в Университете, получают возможность бесплатно открыть расчетный счет в Банке УРАЛСИБ и получить обслуживание в течение трех месяцев в подарок.

Справка. Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов.