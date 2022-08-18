В Башкирии фиксируют снижение цен на золото, бытовую технику и стройматериалы

Сообщается, что цены по сравнению с июнем этого года снизились в среднем на 3,3-7,1% на такие категории бытовой техники, как холодильники, электропылесосы и микроволновые печи. Также фиксируется снижение стоимости на моноблоки, телевизоры, смартфоны, фотоаппараты в среднем — на 3,3-8,5%. Менее остальных подешевели стиральные и швейные машины, электрочайники, миксеры, блендеры, плиты бытовые — на 1,5-2,7%. Примечательно, что снижение цен фиксируется также на такие товарные категории, как стройматериалы — на 1-20,2% и золотые ювелирные изделия — в среднем на 4,7%.