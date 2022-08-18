Сегодня стартовала «Жаркая чёрная пятница» 2022 года в сфере недвижимости

Опыт ГК «Первый Трест» по проведению аналогичных мероприятий показывает, что 30% предложений бронируют за первый день проведения акции. И лучшие варианты достаются тем, кто первым подтвердит свою бронь. Так, что рекомендация для покупателей одна — не стоит откладывать решение такого важного вопроса на потом, потому что можно просто не успеть.