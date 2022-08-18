Сегодня стартовала «Жаркая чёрная пятница» 2022 года в сфере недвижимости

Это уникальная для уфимцев возможность приобрести квартиры на эксклюзивных условиях с 18 по 26 августа 2022 года.
В рамках акции «Жаркая чёрная пятница 2022» участвует всего 39 квартир в жилых комплексах Grand&Grand, Urbanica, «Новатор» и особом доме «Сенатор».
Опыт ГК «Первый Трест» по проведению аналогичных мероприятий показывает, что 30% предложений бронируют за первый день проведения акции. И лучшие варианты достаются тем, кто первым подтвердит свою бронь. Так, что рекомендация для покупателей одна — не стоит откладывать решение такого важного вопроса на потом, потому что можно просто не успеть.
Ознакомиться с вариантами квартир, которые участвую в «Жаркой чёрной пятнице 2022» вы можете на сайте ГК «Первый Трест» или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1 и ул. Энтузиастов, 9.
Узнать подробности вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.