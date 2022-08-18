Сегодня стартовала «Жаркая чёрная пятница» 2022 года в сфере недвижимости

Сегодня стартовала «Жаркая чёрная пятница» 2022 года в сфере недвижимости
Сегодня стартовала «Жаркая чёрная пятница» 2022 года в сфере недвижимости
Вчера, 17:27ЭкономикаФото: 1trest.ru
Сегодня стартует одно из самых волнующих событий года на рынке недвижимости — «Жаркая чёрная пятница 2022» от ГК «Первый Трест».

Это уникальная для уфимцев возможность приобрести квартиры на эксклюзивных условиях с 18 по 26 августа 2022 года.

В рамках акции «Жаркая чёрная пятница 2022» участвует всего 39 квартир в жилых комплексах Grand&Grand, Urbanica, «Новатор» и особом доме «Сенатор».

Опыт ГК «Первый Трест» по проведению аналогичных мероприятий показывает, что 30% предложений бронируют за первый день проведения акции. И лучшие варианты достаются тем, кто первым подтвердит свою бронь. Так, что рекомендация для покупателей одна — не стоит откладывать решение такого важного вопроса на потом, потому что можно просто не успеть.

Ознакомиться с вариантами квартир, которые участвую в «Жаркой чёрной пятнице 2022» вы можете на сайте ГК «Первый Трест» или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1 и ул. Энтузиастов, 9.

Узнать подробности вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

Материалы по теме:
новостройки УфыГК Первый трестПервый Трест
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы