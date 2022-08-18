Отечественный и безопасный: «Ростелеком» предлагает сервис видеосвязи для компаний

«Видеоконференцсвязь — один из самых востребованных способов коммуникаций для всех организаций, особенно географически распределенных по территории нашей страны. Пандемия подтвердила его эффективность и незаменимость. Новые вызовы, стоящие перед бизнесом сегодня, требуют, чтобы этот инструмент был максимально защищенным и надежным. Поэтому, работая над усовершенствованием нашего сервиса, мы стремились предложить клиентам уникальный продукт, простой и понятный, но в тоже время соответствующий критериям информационной безопасности и импортозамещения», — говорит Елена Нечай, директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома.