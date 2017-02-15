В Башкирии в программу приватизации включили еще три объекта

Распоряжение подписал премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов.

Правительство республики внесло изменения в прогнозный плат приватизации государственного имущества на 2016-2017 годы. Как следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр республики Рустэм Марданов 16 августа, в план приватизации включены предприятия.

Так, в ближайшие годы на торги будут выставлены 34 % акций ОАО «Милек» (30,74 тыс. акций), 100 % ООО «Башгипронефтехим», 100% ООО «Тавакан».

ООО "Башгипронефтехим" занимается комплексным проектированием нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и газоперерабатывающих производств и объектов, а также других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и их смесей.