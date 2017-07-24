СМИ: Осенью цены на лекарства могут вырасти на 20%

В первую очередь повышение затронет «сезонные» препараты.

Этой осенью цены на лекарственные препараты могут вырасти на 20%, сообщают «Известия». Это связано с тем, что затраты импортеров на закупку лекарств за рубежом за первые пять месяцев 2017 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как отмечает издание, в первую очередь цены вырастут на «сезонные препараты».

— Спрос рождает предложение. Так как затраты на импорт увеличились, однозначно будут подниматься цены на лекарства. Никто не будет работать в убыток. Для того чтобы отбить затраченные деньги, цену будут поднимать на те препараты, которые пользуются наибольшим спросом, — заявила руководитель «Аптечной гильдии» Елена Неволина.

Она отметила, что цены будут подниматься не пропорционально, поскольку на рынке существуют препараты, которые не пользуются спросом и сегодня.

— Цены будут подниматься на самые популярные медикаменты. А так как скоро снова ожидается всплеск сезонных заболеваний — например, гриппа, — то цена будет подниматься именно на лекарства для лечения таких заболеваний. В среднем повышение будет варьироваться от 5% до 20%, — прогнозирует Елена Неволина.