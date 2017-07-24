Сергей Катырин: В сфере разрешительной деятельности надо наводить порядок

Торгово-промышленная палата России высказалась по существу нового закона «Об основах разрешительной деятельности в Российской Федерации».

Он был разработан в минэкономразвития России по поручению Владимира Путина.

Закон давно назрел, считают участники рынка. Чтобы те, у кого нет разрешений, могли иметь гарантии при выходе на рынок, а те, у кого они уже есть, могли спокойно заниматься своим бизнесом. Сейчас в этой сфере действуют законы «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и другие.

- Но многие разрешения не имеют своего регулирования. А некоторые вообще не предусмотрены федеральными законами. Эту ситуацию надо менять, и в сфере разрешительной деятельности, безусловно, надо наводить порядок, – отметил председатель ТПП России Сергей Катырин.

К плюсам нового закона можно отнести унифицированные требования ко всем видам разрешений, в частности, к процедурам выдачи, переоформления разрешений, продления срока их действия, выдачи дубликатов и копий разрешений, приостановления, возобновления и прекращения их действия. Также отдается приоритет электронным документам, что упрощает процедуру получения разрешений..

Но есть и недостатки. По мнению Сергея Катырина, новый закон не учитывает действующее законодательство о саморегулировании. Так, предлагается выдавать разрешения для микрофинансовых организаций, кадастровых инженеров, строителей. Хотя по существующим законам для таких видов деятельности установлен режим саморегулирования.

- Включение их в перечень объектов, требующих получения разрешений, недопустимо, – считает Сергей Катырин.