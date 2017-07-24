«Роснефть» vs «Система»: в деле появились новые доказательства

Истцы представили в башкирский арбитраж новые документы по делу.

Истцы представили в башкирский арбитраж новые документы по делу.

В башкирском арбитраже 18 августа продолжился процесс по иску об убытке в 170,6 млрд за убыточную реорганизацию «Башнефти». «Роснефть» представила в суд новые доказательства. Документы опровергают все заявления, ранее сделанные АФК «Система» и ее «дочкой» «Система-инвест».

Накануне состоялось уже десятое по счету заседание по иску «Роснефти», «Башнефти» и Минземимущества Башкирии к АФК «Система» и «Система-инвест». Процесс близится к завершению, началась стадия дополнений к доказательствам по делу. «Роснефть» представила суду документы, которые были истребованы на предыдущих заседаниях. Они касаются возможности формирования валютных резервов, пояснения о займах «Системе-инвест» и доказательства несвязности реорганизации и планов по проведению IPO. Помимо этого суд получил доказательства осведомленности того, что «Система» знала о том, что покупает незаконно приватизированный актив

- Ответчики, будучи профессиональными инвесторами, приобретали акции различных предприятий, и не могли не осознавать то, что акции и сама «Башнефть» в свое время были приватизированы с нарушением законодательства, - заявил в суде представитель «Роснефти» Константин Гричанин. - Ответчики нам говорят «мы были добросовестны и по сути дождались завершения судебных разбирательств для того, чтобы убедиться, что актив по сути чист, но это не соответствует действительности.

В частности, напомнил Гричанин, в 2005-2009 было судебное разбирательство, связанное с переходом акций структурам Урала Рахимова. Судами сделка признавалась ничтожной. В 2005 году сделка объявлена как несоответствующая законодательству, в 2007 и 2009 – как сделка, нарушающая требования публичного порядка. При этом "Система" не предприняла никаких действий, чтобы доказать, законно ли она владеет активом.

- Отказ от иска и прекращение судебных разбирательств никоим образом не нивелирует возможность последующих предъявлений претензий, - подчеркнул Гричанин, давая понять, что «Система» должна была подать в суд, если бы хотела что-то доказать.

Также «Роснефть» заявила о том, что реорганизация и планы по выводу акций «Башнефти» на IPO никак не связаны между собой. Это подтверждается отсутствием документом, в которых эта связь была бы прописана. Данный факт не зафиксирован ни в одном из протоколов реорганизации.

- Мы приложили все протоколы комитета по стратегии на 2013-2014, официального органа, и никаких упоминаний IPO в них тоже нет, - сказал Гричанин. - Кроме того, мы приложили протоколы еще одного официального органа - комитета по инвестициям – та же самая ситуация. То есть таких документов и таких планов попросту не было.

АФК "Система" в суде много раз повторяла, что реорганизация нужна была для выхода на IPO – якобы для этого обязательно нужно ликвидировать перекрестное владение. Однако сегодня ответчики сами признали, что никакой законодательной нормы, которая запрещала бы компаниям с «закольцованной» структурой владения акциями выходить на IPO не существует. На соответствующий вопрос представителя "Роснефти" Константина Гричанина Игорь Костиков, представляющий в суде интересы «Системы», ответил, что такой запрещающей нормы в законодательстве нет, и сослался на некий принятый обычай.

В очередной раз действия ответчиков в суде свелись к просьбе об отложении судебного заседания. На этот раз на месяц. Они аргументировали это тем, что им необходимо время для того, чтобы исследовать новые доказательства, представленные «Роснефтью». Также АФК объяснила необходимость перерыва возможностью «мирного урегулирования спора». На этот раз судья Ирина Нурисламова пошла им навстречу, заметив, правда, что для мирного урегулирования с мая (когда начался процесс – прим.ред.) было уже достаточно времени. Ответчикам дали время на ознакомление с документами - до 23 августа.

- Я думаю, что единственная тактика, которую применяет АФК «Система» в судебном процессе, - это дискредитация, с одной стороны, и, с другой стороны, бесконечное затягивание процесса, смыслом которого является дождаться какого-то внесудебного решения вопроса. Вот, что я по этому поводу думаю, - прокомментировал агентству ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

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