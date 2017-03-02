На создание туристического бренда Башкирии потратят почти 3 миллиона

Деньги будут выделены из бюджета республики.

Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму по итогам конкурса 7 сентября отберет компанию, которая займется разработкой туристского бренда республики. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, победителю к 1 декабря этого года предстоит разработать концепцию позиционирования и продвижения республики как привлекательного туристического направления на внутреннем рынке России, разработку логотипа, а также разработку официального брендбука (официальный документ компании, в котором описывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, позиционирование компании и др. – прим ред.).

Разработку бренда предстоит провести анализ целевой аудитории существующего туристического имиджа республики и направления его развития, определить ключевые группы туристов для продвижения туристического продукта, провести не менее трех экспертных интервью со специалистами в сфере туристического маркетинга территорий, обобщить опыт продвижения дестинаций, схожих с Башкирией по особенностям туристического продукта и туристической логистики.

Разработчик должен определить ключевые виды туризма и объекты показа для построения бренда и позиционирования на выбранные целевые группы туристов, сформулировать уникальное туристическое предложение республики.

Также ему предстоит разработать платформу бренда, в том числе его суть, ценности, рациональные и эмоциональные преимущества и ожидания, которые символизирует бренд для целевой аудитории. На основе выбранной платформы разработать туристический логотип.

Начальная цена – 2,8 млн руб. Источник финансирования – бюджет республики.

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