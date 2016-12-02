Где в Уфе заработать 100 тысяч рублей в месяц

За полгода на рынке стало на 60% больше вакансий.

За первое полугодие этого года количество предложений на рынке труда Уфы возросло на 21%, следует из исследования рекрутингового портала Superjob.

Больше всего – на 60% увеличилось количество вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. В настоящее время лучшие вакансии в этой сфере – шеф-повар (от 100 тыс руб), менеджер по туризму (от 30 тыс руб до 100 тыс руб), менеджер по сопровождению корпоративных клиентов (от 30 тыс руб до 35 тыс руб).

На втором месте – предложения для рабочего персонала – рост на 54%. Лучшие вакансии в настоящее время: машинист катка грунтового (от 60 до 100 тыс руб), электросварщик (от 50 до 80 тыс руб.), рабочий на станок по расколке стеновых бетонных блоков (от 40 до 50 тыс руб).

На третьем месте вакансии административного персонала – рост на 39%. Здесь лучшие вакансии, открытые в настоящее время: специалист по обеспечению (до 40 тыс руб), администратор розничной сети (от 30 тыс руб), оператор call-центра (до 30 тыс руб)

Большая часть объявлений приходится на крупные компании (46% вакансий), более трети вакансий (36%) – предложения среднего бизнеса, остальные 18% объявлений о работе приходится на средний бизнес.

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