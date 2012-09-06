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Башкирия оказалась на втором месте в ПФО по вводу в действие жилых домов
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Башкирия оказалась на втором месте в ПФО по вводу в действие жилых домов

Вчера, 10:56ЭкономикаОльга КорзикФото: Кристина Дейнеко
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