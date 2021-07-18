Стали известны предварительные итоги расследования массовой гибели пчёл в Башкирии

Ранее уже были взяты более 300 проб в Ермекеевском, Зианчуринском, Зилаирском, Кармаскалинском и Кугарчинском районах Башкирии. Теперь проверка коснется фактов гибели пчёл в Аургазинсокм, Гафурийском, Ермекеевском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Шаранском районах.
Собранные ранее пробы патматериала были направлены на исследование в лабораторию в Барнаул. Пока проверяющие склоняются к мнению, что причиной гибели счел стали агрохимикаты, примененные сельскими предпринимателями, которые не предупредили о химобработке своих полей пчеловодов.
Примечательно, что на днях в соцсетях появилась информация о том, что начат набор пчеловодов и менеджеров пасеки для работы в предприятии, которое создано с участием французского капитала в заповедной зоне Ишимбайского района Башкирии.