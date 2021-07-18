Стали известны предварительные итоги расследования массовой гибели пчёл в Башкирии

Собранные ранее пробы патматериала были направлены на исследование в лабораторию в Барнаул. Пока проверяющие склоняются к мнению, что причиной гибели счел стали агрохимикаты, примененные сельскими предпринимателями, которые не предупредили о химобработке своих полей пчеловодов.