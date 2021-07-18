Минтруд Башкирии назвал антирейтинг городов с безработицей

Минтруд Башкирии назвал антирейтинг городов с безработицей
Минтруд Башкирии назвал антирейтинг городов с безработицей
Сегодня, 12:40ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
По уровню недостатка рабочих мест лидируют пять городов Башкирии.

Лидером печального рейтинга, по данным чиновников, является город Агидель с показателем 4,8 – то есть там на одно рабочее место претендуют примерно пять человек.

На втором месте оказались город Янаул и одноименный район с показателем 1,7.

На третьем месте находятся Туймазы и Туймазинский район с показателем 1,6.

Четвертое место поделили города Белорецк и Дюртюли с прилегающими к ним районами с показателем 1,5.

Замыкают пятерку лидеров Ишимбай и Ишимбайский район с показателем 1,3.

Примечательно, что в городе Сибай, где до недавнего времени много говорили о безработице, данную проблему, похоже удалось решить либо большинство нуждающихся в рабочих местах предпочли оттуда уехать. Там показатель безработицы составляет 0,2.

В Уфе на одну свободную вакансию имеется один безработный. А в среднем показатель по Башкирии составляет 1,1.

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