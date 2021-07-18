Минтруд Башкирии назвал антирейтинг городов с безработицей

Лидером печального рейтинга, по данным чиновников, является город Агидель с показателем 4,8 – то есть там на одно рабочее место претендуют примерно пять человек.
На втором месте оказались город Янаул и одноименный район с показателем 1,7.
На третьем месте находятся Туймазы и Туймазинский район с показателем 1,6.
Четвертое место поделили города Белорецк и Дюртюли с прилегающими к ним районами с показателем 1,5.
Замыкают пятерку лидеров Ишимбай и Ишимбайский район с показателем 1,3.
Примечательно, что в городе Сибай, где до недавнего времени много говорили о безработице, данную проблему, похоже удалось решить либо большинство нуждающихся в рабочих местах предпочли оттуда уехать. Там показатель безработицы составляет 0,2.
В Уфе на одну свободную вакансию имеется один безработный. А в среднем показатель по Башкирии составляет 1,1.