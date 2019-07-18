Жители Башкирии построили на свои средства и кредиты 66 процентов жилья

За период с января по июнь прошлого года включительно в Башкирии отмечен рост жилищного строительства. Этот показатель стал на 13,4% выше уровня первого полугодия 2018 года. Такие данные опубликовал Башкортостанстат.

По данным ведомства, за первые шесть месяцев текущего года в Башкирии в эксплуатацию было введено 12,4 тысячи квартир, их общая площадь составила почти 987 тысяч квадратных метров. Если рассматривать этот показатель в расчете на тысячу жителей республики, то получится 243 квадратных метра на 1000 человек.

Интересную особенность отметили специалисты: в общей массе построенного жилья 66 процентов (или 5849 домов площадью 653 тысячи квадратных метров) занимает доля жилья, построенного людьми на свои собственные средства либо при помощи кредитов. Этот показатель на 3,1% превышает аналогичные данные за первое полугодие 2018 года

При этом юридическими лицами (то есть застройщиками) за первое полугодие текущего года было сдано в эксплуатацию 333,5 тысячи квадратных метров жилья. Этот показатель также стал больше прошлогоднего - на 41,1% больше.