В Башкирии запустили «Экспортный форсаж» для компаний, выходящих на внешний рынок
Заключено также соглашение о развитии несырьевого экспорта по каналам электронной торговли.
Накануне, 17 июля, в Уфе в рамках II Международного экспортного форума «Время экспортировать» был дан старт проекту «Экспортный форсаж», который посвящен поддержке компаний, ориентированных на экспорт. Соответствующее соглашение заключили врио главы республики Радий Хабиров и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.
Как сообщил портал РБК-Уфа, по словам Андрея Слепнева, задача проекта - помочь грамотно подготовиться к работе на зарубежном рынке, правильно выбрать рынки сбыта и выстроить систему финансирования.
- Экономический эффект достигается за счет синергии, - подчеркнул Андрей Слепнев.
При этом участникам проекта будут доступны установленные законом меры господдержки, включая финансовую помощь. Полный запуск проекта намечен на сентябрь текущего года.
Помимо этой договоренности, было также подписано соглашение о развитии несырьевого экспорта по каналам электронной торговли. В этой части авторы проекта обещают совместно с властями Башкирии обеспечивать сопровождение компаний при работе на интернет-площадках. Соглашение предполагает федеральные субсидии, которые власти субъектов должны будут распределять между участниками рынка в регионе.