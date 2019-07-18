В Башкирии запустили «Экспортный форсаж» для компаний, выходящих на внешний рынок

Накануне, 17 июля, в Уфе в рамках II Международного экспортного форума «Время экспортировать» был дан старт проекту «Экспортный форсаж», который посвящен поддержке компаний, ориентированных на экспорт. Соответствующее соглашение заключили врио главы республики Радий Хабиров и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

Как сообщил портал РБК-Уфа, по словам Андрея Слепнева, задача проекта - помочь грамотно подготовиться к работе на зарубежном рынке, правильно выбрать рынки сбыта и выстроить систему финансирования.

- Экономический эффект достигается за счет синергии, - подчеркнул Андрей Слепнев.

При этом участникам проекта будут доступны установленные законом меры господдержки, включая финансовую помощь. Полный запуск проекта намечен на сентябрь текущего года.