В Башкирии новые комплексы фиксации нарушений ПДД предоставит «Сбербанк-сервис»
18 июля, 18:34ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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Речь идет о 36 540 комплексах оборудования.
Сегодня, 18 июля, стало известно, что ООО «Сбербанк-сервис» победило в тендере, который проводила Транспортная дирекция РБ на тему аренды 36 540 комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Из протоколов госзакупок следует, что победивший участник торгов смог снизить первоначальную стоимость контракта с 2,37 млрд рублей до 2,24 млрд рублей. Его конкурент был готов взяться за исполнение контракта за 2,36 млрд рублей.
Напомним, о необходимости снабдить дороги в Башкирии как можно большим числом систем фото и видеофиксации не раз говорилось на совещании в правительстве республики.
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