В Башкирии новые комплексы фиксации нарушений ПДД предоставит «Сбербанк-сервис»

Сегодня, 18 июля, стало известно, что ООО «Сбербанк-сервис» победило в тендере, который проводила Транспортная дирекция РБ на тему аренды 36 540 комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Из протоколов госзакупок следует, что победивший участник торгов смог снизить первоначальную стоимость контракта с 2,37 млрд рублей до 2,24 млрд рублей. Его конкурент был готов взяться за исполнение контракта за 2,36 млрд рублей.