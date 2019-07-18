«Это колхоз»: как «гангстерша» Луиза из Башкирии нанесла мощный урон репутации банков

Не утихают споры вокруг мегапохищения 25 млн рублей из салаватского отделения «Россельхозбанка». При этом одним из главных вопросов остается степень безопасности банков. «Как такое могло произойти?» — задаются вопросом все, кто узнает историю Луизы Хайруллиной.

Напомним, старший кассир Луиза Хайруллина в конце мая текущего года пропала с работы и из дома вместе с семьей. Аудит, проведенный в банке, помог выяснить, что вместе с Луизой пропало около 25 млн рублей в рублях и валюте. Когда в начале июля женщина была задержана с семьей на съемной квартире в Казани, ее муж заявил, что Луиза похитила деньги из банка не за один раз, а делала это регулярно, в течение почти полутора лет. Средства ушли на спортивные ставки, которые делал муж, подтвердить это он может, показав отчеты о переводах в букмекерские конторы.

Источник, имеющий отношение к «Россельхозбанку», на условиях анонимности сообщил корреспонденту Медиакорсети некоторые результаты внутреннего расследования проведенного в банке после ЧП. По его словам, Луиза действительно совершила похищение не единовременно, она постепенно выносила средства из банка больше года. Скрывать свое преступление женщина смогла благодаря доверительным отношениям с непосредственной руководительницей в отделении банка.

— Она просто отвечала на вопросы руководства, что у нее все в порядке, и ей верили, никаких дополнительных ревизий не проводили, — пояснил источник.

Решение о побеге у Луизы Хайруллиной, по словам источника, возникло внезапно. Причиной стало появление в банке вкладчика, который решил снять со своего счета крупную сумму. По документам средства в хранилище для этого имелись, но на самом деле их там уже не было, «благодаря» Луизе.

Но возможно ли такое — чтобы на протяжении почти полутора лет из банка выносили немаленькие суммы и это оставалось незамеченным? Медиакорсеть предложила высказаться представителям банков, действующих на территории республики.

Скажем сразу: часть комментаторов отказались говорить, сославшись на служебную тайну.

— Да, такая ситуация вполне вероятна, — поделился мнением один из них на условиях анонимности. — Более того, это и есть один из самых частых и простых способов кражи денег из банков. Масштабные ревизии и аудиты проходят раз в год, а во время каждодневной упаковки денег вполне реально подложить бумагу вместо денег и на упаковке написать сумму. Причина столь долгого сокрытия преступления может быть еще в том, что второй кассир мог находиться в сговоре с похитительницей либо просто халатно относиться к контролю. В итоге получился не банк, а колхоз.

Из тех, кто согласился открыто высказать свое мнение, многие также допустили возможность «пролонгированной» банковской кражи.

— Это просто кошмар, это очень болезненная тема для меня. Конечно, эта женщина буквально втоптала в грязь репутацию всех банков, — поделился своим мнением Радмир Ганеев, который много лет проработал заместителем председателя отделения — Национального банка по РБ Уральского главного управления Центробанка России и лишь год назад ушел на заслуженный отдых. — Я тоже долго думал над тем, возможно ли, чтобы на протяжении столь долго времени из банка выносились средства и все оставалось шито-крыто. Конечно, если бы все банковские системы работали так, как положено, подобного не случилось бы. Но человеческий фактор в данном ситуации сыграл свою зловещую роль.

Радмир Шарифьянович, прежде всего, делает акцент на том, что речь идет о государственном банке, каковым, по сути, является «Россельхозбанк». По его мнению, это предполагает особые требования к работе. Однако в то же время он припомнил, что похожая ситуация была в одном из крупных банков Башкирии примерно 20 или 30 лет назад. Кстати, речь также идет о банке с участием государственного капитала.

— Речь идет о небольшом банковском отделении, работавшем на периферии. Мне рассказал эту историю коллега. Тогда не было сложных технологий, просто смотрели картотеку и сверяли информацию «вживую». В банк приехала ревизия (тогда еще не знали слова «аудит»), и один дотошный ревизор решил провести более подробную проверку. В итоге выяснилось, что в банке не достает 700 тысяч рублей (в то время это были очень большие деньги). Тогда тоже был скандал, — припомнил Радмир Ганеев. — Но сейчас, в век высоких технологий, подобное происходить не должно. Такую грандиозную кражу можно объяснить все-таки сбоем в системе защиты или опять же человеческим фактором. Видимо, в небольшом допотделении банка привыкли к размеренному течению жизни, расслабились и вот теперь прославились на всю страну, благодаря своей легкомысленности, пренебрегли внутренним аудитом. Очень обидно за всю банковскую систему.

Своим мнением об этой теме с телеканалом БСТ поделился управляющий уфимским филиалом одного из крупных российских банков.

— Возможен определенный период времени, в течение которого касса не подвергается контролю, так что какое-то время — 2-3-4 месяца — такое реально могло быть. При этом следует помнить, что во всех банках существует система внезапных проверок. Наверное, какое-то время такие похищения могли быть, но не более 3-4 месяцев, — считает банкир.

Управляющий региональным отделением Банка «Открытие» Айдар Зубаиров, напротив, усомнился, что подобное похищение возможно. Более подробный комментарий дала пресс-секретарь филиала «Приволжский» Банка «Открытие» Татьяна Неровня.

— Риски, связанные с человеческим фактором, минимальны, если в банке налажен механизм работы контролирующих служб, с сотрудниками регулярно проводятся обучающие мероприятия, а также ведется тщательный подбор кадров, — уточнила она.

— Что касается безопасности при работе с электронными платежами и переводами в случае «сомнительности» операций любой банк на территории РФ должен руководствоваться приказом Банка России, в котором определены три признака такой операции, — рассказала Татьяна Неровня.

По ее словам, первые два признака касаются лиц и устройств, внесенных регулятором в «черный список». Дело в том, что Банк России формирует и ведет базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Если получатель платежа или устройство, с помощью которого выполняется операция, ранее себя скомпрометировали и попали в список, операция признается сомнительной.

Третий признак касается характера операции, ее объема или иных параметров, которые могут не соответствовать операциям, обычно выполняемым клиентом.

— Этот признак пока сформулирован в общем виде и требует от всех банков разработки целого набора конкретных критериев, по которым будут оцениваться транзакции. В нашем банке такие критерии также действуют, но в целях обеспечения безопасности клиентов банк их не раскрывает. Можно лишь отметить, что при выявлении любых подозрительных операций, банк в соответствии с действующим законодательством имеет право заблокировать движение средств, — уточнила Татьяна Неровня. — Могу добавить, что в нашем банке ведётся строгий внутренний аудит всех действий сотрудников, а также при приеме на работу проводится тщательная проверка службой безопасности каждого из них. Сотрудники, отвечающие за безопасность плотно работают с правоохранительными органами, что в целом позволяет минимизировать риски, связанные с человеческим фактором.

Отметим, что сказанное Татьяной во многом касается электронных операций, но человеческий фактор, судя по всему, способен опровергнуть многие правила.

Как же всё происходило на самом деле, скорее всего, станет ясно не раньше того дня, когда начнется суд над Луизой Хайруллиной. Но до суда пока еще далеко, поэтому жаркие обсуждения продолжаются.