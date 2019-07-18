«Башспирт» оценил «вороватый и жуликоватый менеджмент» в 1 млн рублей

Сегодня, 18 июля, стало известно, что в Арбитражный суд Башкирии поступил иск о защите деловой репутации от компании «Башспирт» к уфимскому блогеру Андрею Потылицыну. Производитель алкоголя в своем исковом заявлении потребовал удалить скандальное видео, в котором блогер произнес фразу «вороватый и жуликоватый менеджмент», подразумевая руководство «Башспирта» и потребовал 1 миллион рублей в качестве компенсации понесенного вследствие этой фразы морального вреда

Как сообщил портал «Реальное время», иск был подан 11 июля, предварительное рассмотрение дела назначено на 31 июля. Пока арбитраж предложил истцу обосновать размер убытков, а ответчику — написать отзыв.

Суть претензий «Башспирта» в материалах суда пока не раскрывается, но очевидно, что возмущение компании вызвала тирада, которую выдал Андрей Потылицын в своем видеообзоре. При этом, по большом счету, в своем тексте блогер назвал «Башспирт» последним крупным государственным концерном в республике.

После довольно подробного обзора деятельности «Башспирта» Андрей Потылицын поделился своими выводами о том, что «вороватый и жуликоватый менеджмент» предприятия нужно целиком менять.

Досталось от блогера и команде Хабирова, которая по его мнению, твердо вознамерилась продавать не только «Башспирт», но и совхоз «Рощинский», и многие другие предприятия.

По словам Андрея Потылицына, представители «Башспирта» с ним не связывались и не пытались решить спорный вопрос в досудебном порядке — удалить публикацию или вырезать из нее непонравившуюся им фразу.

Уточним, что сейчас генеральным директором «Башспирта» является Рауф Нугуманов, который занял данный пост вскоре после того, как Радий Хабиров стал врио главы Башкирии.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Для справки

Компания «Башспирт» является одним из крупнейших в России производителей алкоголя, он занимает 5% рынка производства алкоголя в стране. Предприятие входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков республики. Собственником «Башспирта» на 100% является республика.

На сегодняшний день, как следует из информации в базе данных СПАРК-Интерфакс, она объединяет четыре ликероводочных завода в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Бирске, а также спиртовое производство в Стерлитамаке. При этом «Башспирт» развивает свою розничную сеть из 168 магазинов.