Фото: pxhere.com
Антипинский НПЗ вновь начал прием нефти
18 июля, 17:47Экономика
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Антипинский НПЗ снова принимает нефть из системы магистральных трубопроводов. Об этом корреспондентам разных изданий рассказал представитель предприятия «Транснефть» Игорь Демин.
Он уточнил, что в 02.00 по московскому времени началась прокачка на Антипинский НПЗ, сообщает RNS.
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