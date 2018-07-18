Судебные приставы Башкирии стали первыми в России по аресту имущества

Республиканское Управление службы судебных приставов отчиталось о работе за первое полугодие текущего 2018-го года. Всего на исполнении в службе находилось почти полтора миллиона документов: от 792 тысячи судебных и 630 тысяч других органов.

Одно из направлений работы приставов – арест и продажа имущества должников в счет погашения долгов. За 6 месяцев этого года приставы арестовали имущество 10,4 тысячи предпринимателей на общую сумму 6,6 миллиарда рублей (было 9,5 тыс арестов на сумму 4,4 млрд руб). По этому показателю республиканские приставы – первые в стране.

Всего в этом году (за первое полугодие) на продажу выставлено имущество должников на сумму 1,2 миллиарда рублей.

По другому показателю – запрет выезда за рубеж – наши приставы также на первом месте. Позволить себе заграничный отдых из-за долгов не могут 93 тысячи жителей Башкирии. Всего такой запрет получили 164 тысячи должников, получается, что 71 тысяча из них за долги рассчитались.

В Башкирии средняя сумма задолженности равна: по ЖКХ - 48 тысяч рублей, по кредитам – 169 тысяч рублей и по алиментам – 101 тысяча рублей.