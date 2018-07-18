Судебные приставы Башкирии стали первыми в России по аресту имущества
На торги выставлено имущество должников на сумму 1,2 миллиарда рублей.
Республиканское Управление службы судебных приставов отчиталось о работе за первое полугодие текущего 2018-го года. Всего на исполнении в службе находилось почти полтора миллиона документов: от 792 тысячи судебных и 630 тысяч других органов.
Одно из направлений работы приставов – арест и продажа имущества должников в счет погашения долгов. За 6 месяцев этого года приставы арестовали имущество 10,4 тысячи предпринимателей на общую сумму 6,6 миллиарда рублей (было 9,5 тыс арестов на сумму 4,4 млрд руб). По этому показателю республиканские приставы – первые в стране.
Всего в этом году (за первое полугодие) на продажу выставлено имущество должников на сумму 1,2 миллиарда рублей.
По другому показателю – запрет выезда за рубеж – наши приставы также на первом месте. Позволить себе заграничный отдых из-за долгов не могут 93 тысячи жителей Башкирии. Всего такой запрет получили 164 тысячи должников, получается, что 71 тысяча из них за долги рассчитались.
В Башкирии средняя сумма задолженности равна: по ЖКХ - 48 тысяч рублей, по кредитам – 169 тысяч рублей и по алиментам – 101 тысяча рублей.
Если говорить о взносах за капремонт, то люди как и раньше, когда этот платеж только вводился, не охотно платили деньги, так и сейчас. На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов имеются более 2000 исполнительных листов на общую сумму более 18 миллионов рублей. Из них почти весь долг – 15 миллионов рублей – за простыми жителями республики, остальное – долг юридических лиц.