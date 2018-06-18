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«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи

Сегодня, 09:54ЭкономикаРустэм БашкирцевФото: Камиль Бузыкаев
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