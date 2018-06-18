«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи

Арбитражный суд Башкирии принял к рассмотрению новый иск ООО «Башкирэнерго» в ПАО «Башинформсвязь». Это уже второй иск за последние пару лет. Речь идет о многомиллионных суммах. Если так пойдет дальше, Башкирия может попасть в «черный список», как регион с никудышным уровнем развития интернета и мобильной связи.

Всегда на связи?

Прошло всего лишь чуть больше месяца с того дня, как в Уфе прошло совещание по реализации свежего майского указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди других судьбоносных вопросов обсуждались и перспективы интернетизации в Башкирии.

- К 2024 году необходимо обеспечить доступ к высокоскоростному интернету во всех школах и колледжах республики, - обозначил задачу глава Башкирии Рустэм Хамитов и уточнил, что ее решение имеет значение в равной степени как для подрастающего поколения, так и для взрослого населения. - Мы планировали электронное обучение для того, чтобы каждый работающий человек посредством интернета постоянно мог улучшать качество своих знаний. Все министерства, госкомитеты, агентства должны организовать такую работу.

Примечательно, что совсем недавно, 7 июня, были опубликованы поручения президента РФ Владимира Путину правительству, касающиеся «введения государственного регулирования платы, взимаемой хозяйствующими субъектами за предоставление в аренду операторам связи опор линий электропередачи для обеспечения связи, в целях недопущения использования такими субъектами своего монопольного положения». Срок исполнения поручения – до 1 сентября текущего года. И Башкирия уже попала в группу риска, как регион, который может не выполнить данное указание главы государства из-за затянувшегося конфликта между ООО «Башкирэнерго» и ПАО «Башинформсвязь», как раз наглядно демонстрирующего реальные последствия такого «использования монопольного положения».

Медиакорсеть уже рассказывала об истории этого конфликта, последствия которого могут самым негативным образом отразиться на жизни тысяч людей. Невероятно на факт: за минувшие полгода конфликт не только не сошел на нет, а, наоборот, разгорелся с новой силой. Впрочем, обо всем по порядку.

Более 42% населения Башкирии проживает в сельских районах и пользуется проводной телефонной связью, вместе с которой туда поступают также интернет и телевидение. Связь обеспечивает ПАО «Башинформсвязь», которое многие годы исправно выполняло столь нужную функцию. Другим операторам связи справиться с такой задачей не по силам.

Камнем преткновения и предметом спора между «Башкирэнерго» и «Башинформсвязью» стали линии связи, протянутые к потребителям по опорам линий электропередач (ЛЭП).

Опоры ЛЭП принадлежат «Башкирэнерго». До недавнего времени их использование связистами осуществлялось по договоренности с энергетиками. Вряд ли кто-то станет возражать, что жителям сел и деревень нужна связь - и скорую помощь вызвать, и пожарных, и с близкими пообщаться, и т.д.

Но с тех пор, как энергетики поставили свою выгоду выше интересов большой части населения региона, сельчане могут лишиться этих благ цивилизации.

Вне конкуренции

Как рассказали представители «Башинформсвязи», ранее размещение линий связи на опорах ЛЭП не было закреплено никакими официальными документами. У всех сторон было понимание, что это нужно и выгодно всем: связисты получали возможность поставлять услуги связи, а энергетики - собирать деньги и с населения, и со связистов, а местные жители получали и свет, и телефон, и телевидение, и интернет.

В мае 2016 года «Башкирэнерго» вдруг обнародовало непомерные и неоправданные расчетами тарифы для связистов на размещение линий связи на своих опорах ЛЭП до 145 рублей за одну опору в месяц. Если учесть, что опор в регионе около ста тысяч, в итоге получается непомерная сумма. Примечательно, что для других арендаторов стоимость использования одной опоры составляет от одного до семи рублей в год. Разница существенная и мало чем объяснимая. Разве что желанием одной компании поправить свое финансовое положение за счет другой.

Связисты предложили энергетикам пропорциональный расчет, исходя из объема использования опоры. Переговоры по поводу установления более адекватной цены продолжались с сентября 2016 по февраль 2017 года. Однако предложенная связистами оптимальная стоимость аренды их оппонентов не устроила

Впрочем, в «Башкирэнерго» считают свою позицию законной и справедливой:

- Мы старались решить сложившуюся ситуацию путем переговоров, однако в середине 2017 года, спустя полтора года безрезультатных встреч, были вынуждены обратиться в суд, - так прокомментировали в СМИ ситуацию представители «Башкирэнерго» в конце прошлого года.

Сотрудники «Башинформсвязи», исчерпав аргументы в споре, обратились в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы, где было возбуждено в отношении «Башкирэнерго» дело о нарушении Федерального закона «О защите конкуренции».

«Башкирэнерго», в свою очередь, обратилось в Арбитражный суд РБ с иском о взыскании с «Башинфорсвязи» 621 млн рублей в качестве неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами.

Так началось противостояние двух крупных компаний.

Суд, дело и иные обстоятельства

В ноябре 2017 года, после пяти месяцев рассмотрения жалобы «Башинформсвязи», Управление ФАС по РБ внезапно приостановило рассмотрение дела – до вступления в силу решения Арбитражного суда. 16 ноября Арбитражный суд РБ удовлетворил иск «Башкирэнерго» и определил, что «Башинформсвязь» должна выплатить истцу больше 500 млн рублей. Судья все-таки исключил из суммы иска периоды, предшествовавшие введению энергетиками новых повышенных тарифов. Попытка обжаловать данное решение не увенчалась успехом, суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

Специалисты «Башинформсвязи» ходатайствовали о передаче дела в Федеральную антимонопольную службу России. Помимо этого, «Башинформсвязь» обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность УФАС, Госкомитета РБ по тарифам и ООО «Башкирэнерго».

Вероятно, такой поворот заставил руководство «Башкирэнерго» пересмотреть свою позицию – по крайней мере весной текущего года в прессу попали новости о намерении компании ввести объемную скидку на размещение кабелей на опорах ЛЭП. Одновременно шли переговоры между сторонами о заключении мирового соглашения. Его суть сводилась к тому, что энергетики «простят» связистам проценты за «пользование чужими деньгами», а также оплату за аренду опор ЛЭП за период с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года в обмен на отзыв жалобы из антимонопольного ведомства.

- «Башинформсвязь» отказалась от такого варианта мирового соглашения, поскольку отзыв заявления из ФАС при наличии высокого тарифа (даже с учетом обещанной энергетиками с 1 марта текущего года объемной скидки) создал бы крайне неблагоприятный прецедент для других территорий страны, - рассказали представители ПАО «Башинформсвязь». – В итоге никакой скидки на аренду опор ЛЭП «Башкирэнерго» так и не ввело.

Дальнейшие события развивались еще более удивительным образом. В мае 2018 года УФАС по РБ все-таки установил в действиях «Башкирэнерго» факт нарушения антимонопольного законодательства, касающегося недобросовестной конкуренции. При назначении высоких тарифов связистам не был учтен тот факт, что сдаваемые в аренду опоры используются связистами не единолично. Более того, оказалось, что «Башкирэнерго», по сути, дважды берет плату за одни и те же услуги – и с «Башинформсвязи», и с населения. Специалисты Госкомитета РБ по тарифам, привлеченные по данному делу в качестве экспертов, подтвердили, что затраты по содержание имущественного комплекса «Башкирэнерго», куда входят, в том числе, и опоры ЛЭП, уже включены в тариф по основному виду деятельности.

Остается только удивляться тому, что судьи Арбитражного суда упорно не принимают во внимание столь очевидные обстоятельства. Причем не только на уровне Башкирии, но и в других инстанциях. В мае Федеральный арбитражный суд Уральского федерального округа отклонил кассационную жалобу «Башинформсвязи», откровенно проигнорировав мнения и УФАС, и Госкомитета РБ по тарифам.

Рейтинги и парадоксы

Самое удивительное в этой истории то, что «Башкирэнерго», похоже, не намерен останавливаться на достигнутом. Практически сразу после рассмотрения жалобы «Башинформсвязи» на уровне УрФО в Арбитражном суде Башкирии был принят к рассмотрению новый иск энергетиков о взыскании с «Башинформсвязи» неосновательного обогащения в сумме 169 374 278 рублей. На сей раз речь идет о периодах, не вошедших в предыдущий иск.

Примечательно, что иск попал в производство к тому же судье, который рассматривал и первое дело, и это не сулит связистам ничего хорошего. Представители «Башинформсвязи» ходатайствовали о привлечении в качестве третьей стороны в процессе регионального Управления ФАС, но получили отказ судьи. Следующее судебное заседание по данному делу намечено на 20 июня.

«Башинформсвязь» планирует обжаловать судебные акты в Верховном суде РФ. При этом, как отмечают представители компании, есть опасения, что компания получит отказ в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ, несмотря на вполне веские основания для ее рассмотрения.

- К сожалению, при столь высоких тарифах на аренду опор ЛЭП «Башинформсвязь» будет вынуждена также повышать тарифы на свои услуги, чтобы окупить затраты, - констатируют ситуации в «Башинформсвязи».

Нетрудно предположить, что в итоге связь может стать слишком дорогим удовольствием для некоторых жителей районов республики. По самым приблизительным подсчетам могут пострадать в общей сложности около 264 тысяч абонентов.

Важно отметить, что, оказывается, не только в Башкирии энергетики пытаются нажиться на связистах. Случались подобные конфликты и в других регионах страны. Но там позиция операторов связи при спорах по поводу явно завышенных владельцами опор тарифов за размещение на них линий связи нашла поддержку и в антимонопольных органах, и в судебных инстанциях. Например, при рассмотрении конфликта между ярославскими компаниями «Яргорэлектросеть» и «Ярнет» Арбитражный суд Волго-Вятского округа признал, что назначенный энергетиками тариф на совместное использование опор ЛЭП в сумме 447 рублей в месяц за каждую опору преследует целью возложить на контрагента все расходы по эксплуатации высоковольтных опор.

Аналогичное решение принял и Арбитражный суд Северо-Западного округа при рассмотрении спора между ООО «Тверь Лайн» и администрацией Твери. Кстати, в споре принимало участие в качестве третьей стороны УФАС Тверской области.

В Башкирии, к сожалению, все складывается иначе. Государство строит планы по улучшению условий и повышению уровня жизни населения, но монополисты со своими непомерными аппетитами буквально торпедируют намеченные перспективы.

Так, осенью прошлого года в послании Госсобранию РБ глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что благодаря крупным IT-проектам в сфере образования, здравоохранения, транспорта, «Электронного Правительства», Башкирия в рейтинге информатизации регионов в 2017 году поднялась с 31-го на седьмое место. В свете последних событий есть основания полагать, что скоро таких поводов для гордости станет меньше.