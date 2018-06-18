ФТС хочет ввести пошлины на любую покупку в иностранных интернет-магазинах

Как сообщает издание Rns.online, сейчас посылки, стоимость которых за месяц не превышает одной тысячи евро и веса 31 кг не облагается пошлиной. В случае превышения этого порога взимается пошлина в 30%, при этом не менее 4 евро за 1 килограмм. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, с этого года максимальная сумма беспошлинных покупок может уменьшиться до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.

Как заявил заместитель руководителя ФТС Тимур Максимов, снижение порога до 200 евро лишь частично решает проблему, так как 95% всех интернет-покупок находятся в пределах 30 евро. Лишь 0,02% иностранных посылок стоили дороже 200 евро.

Максимов уверен, что все товары из интернет-магазинов для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары. ФТС предлагает снизить пошлины до 20% и ввести сбор в размере 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.