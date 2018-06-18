ФАС нашла нарушения в тендере на реконструкцию аэропорта Уфы за 2 млрд руб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения при проведении торгов на реконструкцию здания аэропорта в Уфе. Начальная цена тендера составляла 2 млрд рублей, об этом сообщает «Интерфакс». Примечательно, что те нарушения, на которые указала компания, в ведомстве не нашли, зато обнаружили другие. В частности, специалисты ФАС обнаружили, что заказчик ограничил число участников закупки рядом требований.

Антимонопольное ведомство выдало уфимскому аэропорту предписание об устранении выявленных нарушений. Отмечается, что эти торги уже стали повторными. Первые ФАС отменила из-за других нарушений.

Напомним, в марте года этого года ОАО «Международный аэропорт Уфа» объявило тендер на отбор генерального подрядчика первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Об этом стало известно из информации на официальном сайте госзакупок. Как следует из документов закупки, после реконструкции пропускная способность терминала должна увеличиться в два раза – до 1,2 тыс. пассажиров в час.

Строительные работы должны начаться уже в этом году, а завершиться в декабре 2019 года. До начала строительства, как следует из технического задания, генподрядчик должен разработать проект производства работ и согласовать его с заказчиком.

Победитель будет отобран по двум критериям: 80% - цена закупки, 20% - качественные, функциональные и экологические характеристики объекта.