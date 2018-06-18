Ассоциация банков РФ запустила платформу обмена информации о киберугрозах

Как сообщает издание Rns.online, президент Ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский заявил, что по итогам пробного использования будет принято решение о запуске платформы в промышленную эксплуатацию.

Лунтовский отметил, что для подключения данной платформы между организацией ассоциацией и техническим провайдером Bi.zone будет необходимо подписать трехстороннее соглашение.

К настоящему моменту согласие на заключение соглашения дали 17 организаций. Еще с двадцатью организациями ведется работа по подключению.

Пилотная версия проекта будет бесплатна для всех. Стоимость после запуска платформы пока не обсуждалась.