Ассоциация банков РФ запустила платформу обмена информации о киберугрозах
Ассоциация банков России запустила пилотный проект платформы обмена данными о киберугрозах на базе продуктов компании Bi.zone — технического провайдера сервиса.
Как сообщает издание Rns.online, президент Ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский заявил, что по итогам пробного использования будет принято решение о запуске платформы в промышленную эксплуатацию.
Лунтовский отметил, что для подключения данной платформы между организацией ассоциацией и техническим провайдером Bi.zone будет необходимо подписать трехстороннее соглашение.
К настоящему моменту согласие на заключение соглашения дали 17 организаций. Еще с двадцатью организациями ведется работа по подключению.
Пилотная версия проекта будет бесплатна для всех. Стоимость после запуска платформы пока не обсуждалась.
Заместитель председателя правления Сбербанка заявил, что в будущем в сервисе будут храниться личные данные мошенников: образец голоса, фото, номер телефона и номер карты.