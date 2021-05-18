Колесо истории: первому алкогольному производству в Башкирии исполняется 225 лет

Пока Уфа готовится к своему 450-летнему юбилею, компания «Башспирт», являющаяся одним из ключевых предприятий республики, отметит ровно половину этой даты — 225 лет с момента основания первого алкогольного производства на территории нашего региона. Подробности славной истории рассказали в пресс-службе «Башспирта».

Как гласит история, в 1796 году в небольшом уездном городке Стерлитамаке на берегу ручья Каран-Елга заработал частный винокуренный завод. Родоначальником алкогольного производства XVIII века был казанский дворянин, секунд-майор в отставке Сергей Яковлевич Левашев. Он построил винокурню, которая «выкуривала» в год 8040 ведер хлебного вина. Более фундаментальное производство напитков из спирта-сырца в Стерлитамаке началось через 40 лет, в 1827 году. Продукция тамошних винокурен поступала в винный «Питейный магазейн», очищалась и разливалась по бутылкам. То вино называлось «Пенное» и «Полугарное». Фото: bashspirt.ru В 1890 году на южной окраине Стерлитамака уже был построен спиртовый казенный склад по переработке продукции винокуренных заводов. Вскоре после Октябрьской революции в начале ХХ века, в 1918 году, этот спиртовый казенный склад получил статус государственного водочного завода № 3. Фото: bashspirt.ru В трудные для всей страны годы Великой Отечественной войны объемы производства алкоголя в Башкирии значительно уменьшились. Главной продукцией завода в тот сложный период истории стал стратегически важный спирт-сырец, который отправлялся на фронт и использовался в медицинских целях. Только в 1953 году завод приблизился к предвоенному объему выпуска водки. Его суточная мощность достигала 900 дал. Фото: bashspirt.ru В 1959 году Спасо-Сергиевский завод и государственный водочный завод № 3 были объединены в одно предприятие, которое в дальнейшем именуется Стерлитамакским спиртоводочным заводом. В последующем Стерлитамакский завод стал филиалом компании «Башспирт». На сегодняшний день спиртовое производство в Стерлитамаке занимает площадь порядка 99,6 тысячи м2. Фото: bashspirt.ru Стерлитамакский завод первым в России начал массовый выпуск водок на спирте высшего качества, в котором содержится самая низкая доза метанола среди всех сортов пищевого алкоголя. На таком 100-процентном зерновом спирте и артезианской воде в «Башспирте» производят лучшие сорта крепких напитков и сегодня. Фото: bashspirt.ru — Длинный исторический путь нашего производства наполнен рабочими победами, прорывами, замечательными людьми, чьи талант, профессионализм и преданность делу позволили «Башспирту» стать одним из лучших предприятий в отрасли, — рассказала пресс-секретарь «Башспирта» Люция Давлиева.

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