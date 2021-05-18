75 000 держателей карт МИР Россельхозбанка в Башкирии получат кешбэк за детский отдых

Для получения компенсации 50% стоимости детской путёвки из федерального бюджета родителям необходимо зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф и оплатить поездку по безналичному расчёту на сайте лагеря или туроператора. Жители Башкортостана имеют возможность воспользоваться ещё и республиканской программой поддержки детского отдыха, которая предусматривает дополнительную компенсацию затрат на отдых детей в размере 30 % от стоимости путёвки. Таким образом, участникам двух программ компенсируют 80 % затрат. Обязательное условие – использование карты платёжной системы «Мир».