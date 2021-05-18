75 000 держателей карт МИР Россельхозбанка в Башкирии получат кешбэк за детский отдых

Для получения компенсации 50% стоимости детской путёвки из федерального бюджета родителям необходимо зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф и оплатить поездку по безналичному расчёту на сайте лагеря или туроператора. Жители Башкортостана имеют возможность воспользоваться ещё и республиканской программой поддержки детского отдыха, которая предусматривает дополнительную компенсацию затрат на отдых детей в размере 30 % от стоимости путёвки. Таким образом, участникам двух программ компенсируют 80 % затрат. Обязательное условие – использование карты платёжной системы «Мир».
- В башкирском филиале Россельхозбанка на данный момент обслуживается 75 тысяч держателей карт МИР. Мы активно продолжаем работу по оформлению карт этой платежной системы, которая позволяет не только получать компенсацию за летний отдых детей, но и кешбэк до 20 % в разных категориях покупок, - рассказал директор филиала Алексей Самсонов.
По предварительным данным, летом в Башкортостане с учётом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований планируют работу 107 загородных и 1 364 пришкольных лагерей, 914 лагерей труда и отдыха.