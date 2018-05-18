В Башкирии главврачи получают в среднем по 1,7 млн рублей в год

Средний годовой доход руководителей медицинских учреждений Башкирии составил 1,7 млн рублей. Это следует из опубликованных данных на сайте минздрава РБ.

Больше всех заработала руководитель республиканского кардиоцентра Ирина Николаева – 7,26 млн рублей. Как поясняется в декларации – по основному месту работы она заработала 1,9 млн рублей, 5 млн - это доход от продажи квартиры, 363 тысячи – кредит.

На втором месте – главврач Белорецкой районной больницы Евгений Кустов – у него за год вышло 6,64 млн, также в собственности семьи четыре квартиры, двухэтажное торговое здание и два автомобиля - "Иж" и "Тойота".

Замыкает тройку главврач поликлиники №44 Уфы Юнир Душанбаев, он задекларировал доход 6,58 млн. Как уточняется в декларации, сюда входит доход от продажи четырехкомнатной квартиры за 5,5 млн, сертификат на материнский капитал, а также кредит 500 тысяч.

Еще два руководителя отчитались о доходе более 4 млн рублей - главврач Баймакской центральной городской больницы Альберт Тутаев задекларировал доход 4,61 млн (на сайте больницы в отчетности значится доход 0,86 млн), глава «Республиканского центра медицинской профилактики Рифмир Хасанов задекларировал доход 4,18 млн, в том числе 2,95 млн – доход от продажи имущества.

19 главврачей задекларировали доход менее миллиона рублей. Наименьший доход – у главврача стоматологической поликлиники Сибая Гульнары Биктиной – 0,66 млн, главрача Красноусольской центральной районной больницы Алика Янышева – 0,65 млн и главрача городской больницы Демского района Уфы Алисы Мамаевой – 0,54 млн.