В Башкирии главврачи получают в среднем по 1,7 млн рублей в год
Наибольший доход у главврача республиканского кардиоцентра.
Средний годовой доход руководителей медицинских учреждений Башкирии составил 1,7 млн рублей. Это следует из опубликованных данных на сайте минздрава РБ.
Больше всех заработала руководитель республиканского кардиоцентра Ирина Николаева – 7,26 млн рублей. Как поясняется в декларации – по основному месту работы она заработала 1,9 млн рублей, 5 млн - это доход от продажи квартиры, 363 тысячи – кредит.
На втором месте – главврач Белорецкой районной больницы Евгений Кустов – у него за год вышло 6,64 млн, также в собственности семьи четыре квартиры, двухэтажное торговое здание и два автомобиля - "Иж" и "Тойота".
Замыкает тройку главврач поликлиники №44 Уфы Юнир Душанбаев, он задекларировал доход 6,58 млн. Как уточняется в декларации, сюда входит доход от продажи четырехкомнатной квартиры за 5,5 млн, сертификат на материнский капитал, а также кредит 500 тысяч.
Еще два руководителя отчитались о доходе более 4 млн рублей - главврач Баймакской центральной городской больницы Альберт Тутаев задекларировал доход 4,61 млн (на сайте больницы в отчетности значится доход 0,86 млн), глава «Республиканского центра медицинской профилактики Рифмир Хасанов задекларировал доход 4,18 млн, в том числе 2,95 млн – доход от продажи имущества.
19 главврачей задекларировали доход менее миллиона рублей. Наименьший доход – у главврача стоматологической поликлиники Сибая Гульнары Биктиной – 0,66 млн, главрача Красноусольской центральной районной больницы Алика Янышева – 0,65 млн и главрача городской больницы Демского района Уфы Алисы Мамаевой – 0,54 млн.
По данным Башкортостанстата, средняя заработная плата врачей и медработников в первом квартале 2018 года составила 59468,3 рублей по республике и 61261,9 по Уфе.