Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии главврачи получают в среднем по 1,7 млн рублей в год
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b+%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b9

В Башкирии главврачи получают в среднем по 1,7 млн рублей в год

Сегодня, 17:31ЭкономикаРита Расулева
Читайте
также
13 мая болельщики ФК «Уфа» проводят Дмитрия Стоцкого в другой клуб
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни