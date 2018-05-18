Центробанк лишил лицензии банк «Акцент»

ПАО АКБ «Акцент» имеет прописку под Оренбургом в городе Орск. Об этом пишет портал rns.online.

По информации ЦБ, «Акцент» задействовал очень ненадежную бизнес-модель. Так на его балансе накопилось большое количество низкокачественных активов. Необъективная оценка кредитных рисков руководством «Акцента» привела к заметному уменьшению размеров его собственного капитала.

Совокупность данных факторов вынудила Центробанк принять меры по препятствованию банкротства финансового учреждения. Закрытие банка «Акцент» принесло бы убытки его клиентам и кредиторам.

В ЦБ указали на то, что финансовое учреждение проводило «схемные» операции при задействовании собственников. Банкиры пытались искусственно поддерживать размер собственных средств - капитала банка, чтобы хотя бы формально соблюсти пруденциальные нормы деятельности.

Регулятор уже не единожды задействовал в отношении «Акцента» меры надзорного реагирования. Так кредитную организацию дважды ограничивали в привлечении вкладов населения.