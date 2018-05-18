ООН изменила прогноз по росту экономики России в 2018 году

В конце 2017 года ООН прогнозировало рост российского ВВП в нынешнем году на уровне 1,9%. Об этом пишет портал rns.online.

Новый прогноз составляли специалисты департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ). Их доклад носит название «Экономическая ситуация в мире и перспективы на 2018 год».

По словам экспертов ООН, в 2017 году Россия вышла из рецессии. Этот процесс проходил на фоне роста темпов потребления и постепенного восстановления вложений в основной капитал. Последний поддерживался за счет подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В начале года инфляционное давление снизилось и курс рубля стабилизировался. Власти обещали повысить зарплаты бюджетникам, что заложило основу для стимулирования потребительских расходов.

Одновременно с этим в мире растет геополитическая напряженность. Действие старых и ведение новых экономических санкций нанесет удар по экономике России. Работа отечественных компаний уже значительно осложнилась.