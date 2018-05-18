ООН изменила прогноз по росту экономики России в 2018 году
По данным ООН, в этом году ВВП Российской Федерации покажет рост на уровне 1,7%.
В конце 2017 года ООН прогнозировало рост российского ВВП в нынешнем году на уровне 1,9%. Об этом пишет портал rns.online.
Новый прогноз составляли специалисты департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ). Их доклад носит название «Экономическая ситуация в мире и перспективы на 2018 год».
По словам экспертов ООН, в 2017 году Россия вышла из рецессии. Этот процесс проходил на фоне роста темпов потребления и постепенного восстановления вложений в основной капитал. Последний поддерживался за счет подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В начале года инфляционное давление снизилось и курс рубля стабилизировался. Власти обещали повысить зарплаты бюджетникам, что заложило основу для стимулирования потребительских расходов.
Одновременно с этим в мире растет геополитическая напряженность. Действие старых и ведение новых экономических санкций нанесет удар по экономике России. Работа отечественных компаний уже значительно осложнилась.
Курс национальной валюты может снова начать падать. В итоге рост инфляции ускорится, а потребительские расходы сократятся. Рост экономики России в 2018 году составит не более 1,7%.