Киностудия «Башкортостан» на госзакупках объявила конкурс на съемку фильма

Киностудия «Башкортостан» назначила на 8 июня конкурс на съемки полнометражного художественного фильма с рабочим названием «Первая Республика».

Начальная цена договора определена в 3,79 млн руб. Киностудия намерена профинансировать работы из собственных средств.

Также на госзакупках в апреле 2018 года опубликованы лоты на приобретение неисключительных прав на музыку к фильму (115 тысяч рублей), сценарий (250 тысяч рублей) и режиссерскую постановку (318 тысяч рублей).

В конкурсной документации описываются технологические процессы подготовки и съемки фильма.

Полнометражный художественный фильм «Первая республика» посвящается 100-летию Башкирии. Кинолента расскажет о людях, кто создавал республику, какой мы ее знаем сейчас. Жанр картины - драма, хронометраж 120 минут. Производство - ООО "Живая лента", сообщается на официальном сайте фильма.

Режиссером фильма выступит Булат Юсупов — автор более 12 полнометражных картин, лауреат премии им. Ш. Бабича, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Художественный руководитель картины — Тансулпан Бабичева — лауреат государственной премии им. С. Юлаева, народная артистка России и Башкортостана, профессор и заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры УГИИ им. З. Исмагилова. Она вместе с Гульсясяк Саламатовой - преподавателем башкирского языка, доцентом УГИИ им. З. Исмагилова работала над сценарием. Музыку к фильму написал Ришат Сагитов - заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Продюсер картины Леонид Филинов.

Первая глава «Народный театр» в фильме «Первая республика» расскажет о театре. Башкирский театр ровесник республики. Центральной фигурой является его основатель и художественный руководитель Валиулла Муртазин-Иманский. Создание башкирской передвижной труппы стало «культурной прививкой» для народа. Иманский открывает театральное отделение при техникуме культуры в Уфе и приводит театр от полусамодеятельного коллектива к общественному признанию, к победе на Московской олимпиаде в 1930 году.

В следующей главе «По зову сердца» будет рассказана история о певце, музыканте и общественном деятеле Газизе Альмухаметове. Несмотря на успех и общественное признание в Казани, Альмухаметов возвращается на родину, чтобы создать башкирскую оперу. Он разыскивает одаренных молодых людей, добивается принятия их на учебу в башкирскую студию при Московской консерватории им. Чайковского, тем самым закладывает основу Башкирского театра оперы и балета.

Третья глава «На гребне волн» связана с фольклористом Габдуллой Амантаем, создателем института башкирского языка и литературы. Обрисовываются события, включающие Первый Всесоюзный съезд писателей СССР, где первая башкирская писательница Хадия Давлетшина встречается с Максимом Горьким. На фоне исторических событий проходят семейные истории Давлетшиных, Амантаевых, Магадеевых, Альмухаметовых. В 1923 году в районе села Ишимбаево открыто месторождение, где впервые в Башкортостане получают нефть в промышленных объемах. В 1935 году Ишимбайский нефтепромысел дал стране более 400 тыс. тонн нефти, а в 1939 - уже 1,6 млн тонн. Башкирия в эти годы обеспечивала 90% всей добычи нефти в Урало-Поволжье. В четветой главе «Предгрозовые тучи» под руководством Файзи Гаскарова проходит набор в Ленинградское хореографическое училище. В Казани проходят успешные гастроли Башкирского театра, но в атмосфере начинают собираться «предгрозовые тучи» будущих репрессий. Председателю наркомпросса Губаю Давлетшину объявляют выговор. 1 секретарь Башкирского областного комитета ВКП(б) Яков Быкин пытается разобраться в ситуации. В Уфу приезжает секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов. Проходит «Кровавый пленум», после чего начинаются массовые аресты. Видные государственные деятели, представители культуры, науки, образования и искусства объявлены «врагами народа». 10 июля 1938 года по обвинению в деятельности против народа, были расстреляны представители интеллигенции БАССР.

В следующей главе «Возрождение» раскрывается история судеб членов семей репрессированных. Военное и послевоенное время, восстановление из руин. Но память об основоположниках, о первопроходцах, которые ценой своей жизни писали историю культуры народа должна возродиться. После смерти Сталина в 1953 году родственники репрессированных добиваются реабилитации и полного оправдания. Возрожденными именами героев называются улицы, библиотеки, театры.Историческая справедливость восстановена. Башкирская Автономная республика открывает новую страницу побед в социальной и экономической жизни СССР.