Бюджет Башкирии увеличат на 19 миллиардов рублей

Вчера, 17 мая, на заседании профильного комитета башкирского парламента депутаты рассмотрели поправки в закон о бюджете на 2018-2020 годы. Решено увеличить доходную часть бюджета республики на 19,13 млрд руб.

– Основную часть этих средств в размере 16,48 миллиарда рублей составляет налог на прибыль организаций, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Кроме того, регион получит дополнительные субвенции из федерального бюджета в размере 2,46 миллиарда, больший на 126 миллионов объем поступлений по линии Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 30 миллионов от Фонда социальных целевых программ на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.