Власти Башкирии раскрыли, как поддержат бизнес и туризм в условиях санкций

Сегодня, 18 апреля, на оперативном совещании Премьер-министр Башкирии заявил, что на мероприятия по поддержке развития экономики было выделено 55,3 миллиарда рублей. В частности, в первоочередный пакет мер включено 143 мероприятия, из которых 56 мер — организационного характера и 87 — финансового.
Так, премьер-министр Башкирии отметил, что на поддержку малого бизнеса предусмотрено 14 мероприятий на сумму более 1 миллиарда рублей. На промышленный сектор было выделено свыше 3 миллиардов. Кроме того, были предусмотрена и преференции для туристической отрасли на сумму 830 миллионов.
Наибольший объем поддержки был направлен на сферу жилищно-строительного сектора экономики — свыше 30 миллиардов. Кроме того, Андрей Назаров отметил, что предусматривается и реализация льготного ипотечного кредитования. Далее 545 миллионов было выделено на строительство жилья для дольщиков.
В пакете первоочередных мер поддержки предусмотрены и 10 налоговых льгот, которые, по словам Андрея Назарова, ведут к выпадению доходов в бюджет на сумма около 2 миллиардов рублей.
Так, премьер-министр заявляет, что принятые меры первого пакета позволят достичь целей, которые были поставлены главой региона на текущий год. Однако Назаров не исключает, что в зависимости от ситуации, могут быть приняты и последующие меры поддержки.
В частности, приняты следующие меры по поддержке промышленности:
Льготные займы для инвестпроектов, направленных на импортозамещающие производство.
Докапитализация фонда развития промышленности в регионе. По словам заместителя премьер-министра Башкирии, в настоящий момент сумма составляет 200 миллионов рублей.
Создание представительства Агентства кластеров, технопарков и ОЭЗ (особая экономическая зона — прим.ред) России в ПФО.
Субсидии участникам нацпроекта «Производительность труда»
Вхождение в уставный капитал организаций с целью стабилизации.
Создание Центра компетенций в сфере легкой промышленности и производства текстильной продукции.
Организация деятельности «Центра содействия инновациям в Республике Башкортостан».
- Для ускоренного замещения импортных аналогов стартует программа поддержки инноваций, транспорта, технологий и защиты интеллектуальной собственности. В этой связи уже начал работать «Центр развития инноваци», - заместитель премьер-министра Башкири Рустам Муратов.
Кроме того, Рустам Муратов отмечает, что совместно УГНТУ правительство прорабатывает создание Центра обратного инжиниринга.
Также планом предусмотрено расширение программы приватизации государственного имущества для полноценного влечения его в экономический оборот
Ключевым фактором в плане, по словам чиновника, является доступность социально значимой продукции для граждан и недопущение необоснованного роста цен.
Далее, предусмотрено снижение налоговых ставок на имущество для кооперативов до 0,5%, уменьшение земельного налога, субсидии для приобретения автолавок в размере до 40% их стоимости.
Кроме того, будет реализовываться адресная поддержка торговых центров, но при условии сохранения действующих арендных ставок.
Власти региона планируют расширить инструмент приоритетных инвестпроектов в отношении оптово-распределительных центров.
Предполагается, что содействие будет оказываться и производителям детского молочного питания на общую сумму в 600 миллионов рублей.
Увеличение ставки субсидии на приобретение семян элиты и суперэлиты с 30 до 50%. Планируется также выделить средства сельхозпроизводителям на приобретение зерновых культур.
Создание Центра генетики и и эмбриологии крупного рогатого скота, что позволит снизить зависимость от импортного молодняка.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также на средств химизации.
Разработка программы поддержки садоводства.
Главным пунктом в данном плане, по словам Рустама Муратова, является стимулирование спроса на жилье. Для этого вводится льготное ипотечное кредитование для отдельных категорий граждан. Апробироваться данная мера поддержки будет в отношении специалистов высокотехнологичного и IT-сектора.
Кроме того, для удешевления строительства и максимальной подготовки площадок предусматривается строительство 10 объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.
Планируется упрощение процедуры получения разрешительной документации, лицензий на разработку месторождений нерудных природных ископаемых производить производственным предприятием.
Внедрение единой цифровой платформы экспертизы в целях сокращения сроков прохождения госэкспертизы.
Уже на данный момент имеются риски сроков затягивания реализации инвестпроектов, также имеют место увеличение сроков поставок импортного оборудования и отзывы специалистов для пуско-наладки. Так, в рамках мер поддержки будут предоставляться льготные кредиты на реализацию приоритетных инвестиционных проектов.
Кроме того, будут продлеваться сроки господдержки. В частности, сроки реализации крупных проектов капиталоемких инициатив от 5 миллиарда рублей будут увеличены до 10 лет.
Расширение компенсации затрат на создание инженерной инфраструктуры.
Сокращение инвестиционного цикла на 30%
Расширение резидентов особой экономической зоны. В частности, в плане предусмотрено перераспределение средств по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Процедура признания проекта по импортозамещению приоритетным будет упрощена.
Установка моратория на повышение арендной платы.
Увеличение сроков предоставления льгот по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ.
Создание специального административного района в Башкирии.
- Опираясь на опыт создания особой экономической зоны с коллегами из центр стратегических разработок, в том числе федерального, мы ведем подготовку заявки на создание в республике специального административного района. Рустам Муратов.
Планируется увеличить компенсацию затрат на транспортировку экспортной продукции до 90%. При этом мера поддержки сертификации продукции для выхода на новые рынки будет сохранена.
Далее, будет продолжено содействие размещение продукции на международных торговых площадках. К тому же, планируется наращивать взаимоотношения с дружественными странами. В частности, на данный момент прорабатывается открытие представительства в Китае и Узбекистане. Так, поездка главы региона в Узбекистан запланирована на май.
Создан Центр импортозамещения и импортоснабжения с целью нейтрализации влияния санкций.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства запланированы гранты в форме субсидий — экспортный кэшбек.
Предусматривается частичная компенсация затрат на приобретение и поставку импортного сырья, запасных частей, оборудования.
Так, планируется снижение давления на бизнес. В частности, будет вводиться:
Кроме того, планируется налоговое стимулирование:
По словам, заместителя премьер-министра Башкирии, отдельное внимание уделяется стимулированию молодежного предпринимательства и реализация грантовых программ, в частности, начинается реализация школы предпринимательства.
Планом предусматриваются субсидии и гранты на развитие туристических объектов. Так, сумма запланированных на данные цели средств — увеличена в 2 раза и в настоящий момент составляет 100 миллионов рублей.
Развитие инфраструктуры геопарков «Янган-Тау» и «Торатау».
Стимулирование быстрого создания объектов придорожного сервиса, в том числе из модульных конструкций.
Создание академии туризма, что позволит обеспечить необходимый уровень кадровых компетенций.
Создание специализированного фонда, который будет заниматься социально-экономическим развитием Зауралья.
Так, для утверждения всех решений правительства предлагается не более трех недель и месяц на то, чтобы принять все законы республики Башкортостан.