Форс-мажору вопреки: ТПП помогает предпринимателям выстоять при угрозе коронавируса

Президент России Владимир Путин дал поручение предоставить финансовую помощь малому и среднему бизнесу, который несет серьезные потери вследствие остановки своей деятельности из-за угрозы коронавируса. Важно отметить, что данная помощь будет выделяться безвозмездно. Например, федеральные власти обязались взять на себя частичную выплату зарплат сотрудникам предприятий малого и среднего бизнеса.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о том, какие ещё предусмотрены меры по удержанию бизнеса на плаву, в оказании ряда из них активно участвует и ТПП.

Так, уже почти месяц работает горячая линия, куда могут дозвониться предприниматели со всеми своими вопросами. В 180 региональных палатах ведётся работа как в режиме онлайн, так и в оффлайн режиме. Консультации можно получить не только по трудовым или финансовым вопросам, но и по всему спектру возникающих проблем.

- В законе определено, что мы является организацией, подтверждающей обстоятельства непреодолимой силы, то есть форс-мажор. Именно этой темы касается большая часть обращений - 14 тысяч из 33 тысяч поступивших на горячую линию обращений. На сегодняшний день выдано около 500 документов, подтверждающих обстоятельства из категории внутреннего форс-мажора, — рассказал Сергей Катырин.

Еще один огромный пласт работы ТПП сегодня — это помощь по внешнеторговым сделкам, в данном случае в состоянии помочь только федеральная Торгово-промышленная палата. По этому поводу поступило уже около 400 обращений, рассмотрено примерно 330, выдано более 70 сертификатов о внешнем форс-мажоре.

Для оказания помощи бизнесу ТПП проводит также вебинары,, готовые ответить на вопросы предпринимателей. Судя по их обращениям, немало сложностей доставляет давление в регионах. Чаще всего задаваемые вопросы связаны с арендой площадей. Но в этом случае есть нюансы.

- Многие полагают, что раз в стране эпидемия, массовые мероприятия запрещены — значит, это уже форс-мажор, давайте нам документы. К великому сожалению, мы не всегда можем такие документы выдать, если нет прямого запрета на деятельность, — пояснил глава ТПП РФ.

По его мнению, пик обращений от бизнеса ещё не пройден. При этом значительная часть предпринимателей уже уяснила для себя, что не все обстоятельства можно вот так запросто приписать к обстоятельствам непреодолимой силы. Поэтому от предпринимателей растут поток вопросам по другим темам.