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Авиадвигатель, сделанный в Уфе, получил акт о завершении испытаний
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Авиадвигатель, сделанный в Уфе, получил акт о завершении испытаний

Сегодня, 12:54ЭкономикаТатьяна Майорова
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