Сохранить и приумножить. Как грамотно распорядиться сбережениями в кризис

Былая стабильность тает на глазах. Цена на нефть падает, вслед за ней устремился вниз курс рубля и всё это на фоне пандемии коронавируса. Мы спросили экспертов о том, как вести себя в условиях нарастающего финансового кризиса и что делать со сбережениями, которые планировалось вложить в недвижимость.

Извлечь уроки

Нынешний кризис далеко не первый в новейшей истории России. Курсы валют колебались в 1998, 2008, 2015 годы, на что незамедлительно реагировал рынок недвижимости. На днях крупнейшие российские банки объявили о повышении ипотечных ставок, что неминуемо приведет к росту цен на жильё в ближайшие 2-3 месяца.

Впрочем, скачки на валютном рынке опосредованно влияют на цену недвижимости, к тому же этот рынок в России инертен и реагирует на изменения не так быстро, как многие ожидают, поэтому время для грамотного манёвра ещё есть.

«Ещё в начале марта, в пересчете на доллары, квадратный метр недвижимости в Уфе стоил в среднем 688$. А 9 марта, когда рубль упал на 16% — уже 578$, — прокомментировал руководитель департамента новостроек уфимской компании «Этажи» Рамаз Шенгелия.- Вскоре на ценах скажется изменение ключевой ставки ЦБ: квадратные метры вырастут в цене, хотя и меньше, чем поднялся курс доллара и евро к рублю. Ипотечные ставки уже растут, значит, получить выплаты будет сложней. Все идёт к тому, что максимум через полгода жилье станет менее доступным.

Успеть купить

Получается, ещё есть время, чтобы успеть купить недвижимость по старой, пока ещё привлекательной цене, но не будет ли такое вложение слишком рискованным?

На днях, ведущие российские СМИ опубликовали аналитику, согласно которой покупка ликвидной квартиры может принести до 40% дохода, а к концу 2020 года недвижимость «подрастёт» в цене на 20%. Шанс извлечь максимальную выгоду есть у покупателей жилья премиум-класса, стоимость которого ожидаемо вырастет уже через несколько месяцев.

Эксперты выделили три категории граждан, которые выиграют, вложившись в недвижимость прямо сейчас: те, кто хочет сохранить имеющиеся сбережения, копившие на покупку «первички» в ожидании лучших времён, обладатели материнского капитала.

«Если есть возможность, жилье надо брать уже сейчас, пусть на руках не вся сумма — лучше взять ипотеку на существующих условиях, поскольку они на данный момент являются наиболее привлекательными, — продолжает Рамаз Шенгелия.- То же касается и материнского капитала — он зафиксирован в рублях, а значит эти средства с ростом валют будут обесцениваться. Недвижимость это все-таки гарант сохранности сбережений, ведь даже при повышении цен на первичку вы все равно выйдете в плюс».

Надёжный застройщик

Если вы уже приняли решение вложить средства в недвижимость, выбирайте надёжную компанию, которая несмотря на кризис, выполнит свои обязательства. Одним из таких застройщиков по праву считается Группа компаний «Третий Трест».

Именно она в 2016 году, сразу после кризиса, заняла первое место в рейтинге наиболее успешных и ответственных компаний по объему текущего жилищного строительства в Башкирии (по версии Национального объединения застройщиков жилья и Единого реестра застройщиков). В 2018 году компания повторила успех, заняв первое место в рейтинге Единого Реестра Застройщиков. Сейчас «Третий Трест» занимает 17 место среди надежных строительных предприятий России.

«Мы, пожалуй, являемся одной из старейших строительных компаний, пережившей множество кризисов. Знаем по опыту, что на рынке через считанные недели начнется ажиотаж. Ожидая повышенный спрос на первичное жилье и относясь к этому с пониманием, предлагаем покупателям до конца марта фиксированные цены на квартиры в ЖК „Яркий“, где они теперь доступны по минимальной стоимости — 1 млн 400 тыс. рублей, — прокомментировали в компании. — „Яркий“ — это один из самых инвестиционно привлекательных объектов Уфы с максимально ликвидным жильем, цены на квартиры здесь будут расти как минимум ближайшие 5 лет. Наши покупатели при минимальных вложениях могут приобрести квартиру в доме, который находится не на уровне котлована, а на высоте 14 этажа, и только приумножат свои сбережения».