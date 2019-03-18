В Башкирии сменился директор автодоруправления «Приуралье»
Сегодня, 15:49ЭкономикаТатьяна МайороваФото: priurale.rosavtodor.ru
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Вместо Рамиля Сенжапова это кресло займет Азамат Илимбетов.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 18 марта, стало известно, что директор ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Рамиль Сенжапов написал заявление об увольнении. Об этом сообщил портал Башмедиа со ссылкой на пресс-службу управления. При этом причины увольнения Сенжапова не уточняются.
Незадолго до увольнения Рамиль Сенжапов представлял на коллегии Госкомтранса РБ планы по реконструкции федеральных трасс. Недовольства у руководства региона его доклад не вызывал. Сенжапов возглавлял "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье", которое обслуживает трассы М5, М7, Р240, с февраля 2018 года.
Ранее сообщалось, что место Сенжапова, скорее всего, займет бывший премьер-министр правительства Башкирии, 47-летний Азамат Илимбетов.
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