В Башкирии сменился директор автодоруправления «Приуралье»

Сегодня, 18 марта, стало известно, что директор ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Рамиль Сенжапов написал заявление об увольнении. Об этом сообщил портал Башмедиа со ссылкой на пресс-службу управления. При этом причины увольнения Сенжапова не уточняются.