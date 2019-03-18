В Башкирии появится единое интерактивное приложение по ямочному ремонту

Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров дал указание запустить 1 апреля единую интерактивную карту ямочного ремонта, которая будет касаться всех населенных пунктов региона. Причем речь должна идти не только о ямах на улицах, но и состоянии дворов и межквартальных проездов.

Все существующие интерактивные программы в Уфе, Стерлитамаке и других городах и районах должны быть закрыты. Это позволит на региональном уровне контролировать ход ремонта.

Радий Хабиров отдельно отметил, что его пока не устроил ни один из вариантов интерактивной карты, который ему до сих пор показывали.

- Это должна быть простая программа, чтобы человек мог сфотографировать и скинуть информацию, а потом получить по ней ответ, - обратился Радий Хабиров к главе Госкомтранса РБ Тимуру Мухаметьянову. - Я не очень уверенный пользователь смартфона, поэтому покажите сначала приложение мне, как среднестатистическому пользователю. Нужно сделать так, как я прошу, а не так, как у вас иногда бывает.

Хабиров также отдельно отметил, что 1 апреля в докладе о ямочном ремонте должна прозвучать информация о новых технологиях, которыми занимаются местные институты.

- Судя по тому, что я видел во время рабочей поездки в субботу, вы применяете те же технологии, что и 50 лет назад, - сказал руководитель республики. - Сегодня есть современные методы, позволяющие проводить ямочный ремонт с последующим большим сроком эксплуатации.