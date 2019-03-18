Правительство Башкирии возьмет на контроль проведение инвестчасов на местах

Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров рассказал, как должны проходить инвестчасы в муниципалитетах.

- На республиканском уровне мы увидели, что это эффективные мероприятия, и теперь переносим данную практику на муниципальный уровень, - объяснил Радий Хабиров. - Это означает, что теперь каждый четверг в 11 часов двери муниципалитетов будут открыты для инвесторов и предпринимателей, которые будут приходить и делиться бизнес-идеями.

Хабиров дал указание представить ему список 5-10 муниципалитетов, где точно пройдут инвестчасы в четверг на этой неделе, а затем такая практика начнет действовать повсюду.

- Условно говоря, хочет человек открыть лавочку - он приходит в муниципалитет и делится своими планами, а местные власти рассматривают его предложение и оказывают методическую помощь, - уточнил Радий Хабиров.

Скорее всего, участники республиканских инвестчасов съездят в эти муниципалитеты и примут участие в первых заседаниях, в том числе, чтобы оказать методическую помощь.