Правительство Башкирии возьмет на контроль проведение инвестчасов на местах
Каждое решение, связанное с бизнесом, будет отслеживаться.
Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров рассказал, как должны проходить инвестчасы в муниципалитетах.
- На республиканском уровне мы увидели, что это эффективные мероприятия, и теперь переносим данную практику на муниципальный уровень, - объяснил Радий Хабиров. - Это означает, что теперь каждый четверг в 11 часов двери муниципалитетов будут открыты для инвесторов и предпринимателей, которые будут приходить и делиться бизнес-идеями.
Хабиров дал указание представить ему список 5-10 муниципалитетов, где точно пройдут инвестчасы в четверг на этой неделе, а затем такая практика начнет действовать повсюду.
- Условно говоря, хочет человек открыть лавочку - он приходит в муниципалитет и делится своими планами, а местные власти рассматривают его предложение и оказывают методическую помощь, - уточнил Радий Хабиров.
Скорее всего, участники республиканских инвестчасов съездят в эти муниципалитеты и примут участие в первых заседаниях, в том числе, чтобы оказать методическую помощь.
Помимо этого, будет применено программное обеспечение, которое по аналогии с системой "Инцидент" поможет на муниципальном уровне отслеживать судьбу обращений предпринимателей и инвесторов и принятых по ним решений.