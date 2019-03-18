К 100-летию Башкирии успеют сдать 79 юбилейных объектов из 112-и

По словам главы Госкомстроя Башкирии Марата Ахмадуллина, запланировано построить 112 объектов, из них 27 уже введены в строй и 52 должны быть сданы в текущем году. При этом большая часть возводимых юбилейных объектов – 32 - так или иначе связана с образованием. Еще 12 являются спортивными зданиями, по три объекта относятся к здравоохранению и культуре и два - касаются пожарной безопасности.