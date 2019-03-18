К 100-летию Башкирии успеют сдать 79 юбилейных объектов из 112-и
Большая часть объектов связаны со сферой образования.
Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии были заслушаны предварительные итоги проекта возведения юбилейных объектов к 100-летию республики.
По словам главы Госкомстроя Башкирии Марата Ахмадуллина, запланировано построить 112 объектов, из них 27 уже введены в строй и 52 должны быть сданы в текущем году. При этом большая часть возводимых юбилейных объектов – 32 - так или иначе связана с образованием. Еще 12 являются спортивными зданиями, по три объекта относятся к здравоохранению и культуре и два - касаются пожарной безопасности.
- В числе наиболее крупных – центр спортивной подготовки на улице Камышлинской в Уфе, школа на тысячу мест восточнее озера Кустаревское в Демском районе города, два ФОКа – в селах Ермекеево и Кандры, ледовый каток в Кумертау, - уточнил Марат Ахмадуллин.
В целом юбилейные объекты будут введены на общую сумму 44,6 млрд рублей.