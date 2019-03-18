Глава Минэнерго Александр Новак встретился с коллегой из Азербайджана

Участники беседы затронули вопрос сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом пишет RNS.

Представители России и Азербайджана разрабатывают меры, необходимые для стабилизации мирового нефтяного рынка. Стороны следят за исполнением декабрьского решения стран-участниц ОПЕК+ о сокращении добычи черного золота.

Новак рассказал о том, как власти России снижают объемы добычи нефти на своей территории. Данный процесс проходит постепенно. Глава Минэнерго РФ предложил перенести переговоры по ОПЕК+ на май текущего года. Во время будущей встречи ее участники обсудят свои дальнейшие шаги.