В Уфе подрядчик приостановил строительство детсада из-за задержек с оплатой

Сегодня, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы была озвучена тревожная информация о нештатной ситуации, возникшей на стройплощадке детского сада в микрорайоне «Дёма-6».

Как выяснилось, долгожданное открытие этого дошкольного учреждения, которое так ждут местные жители с детьми, откладывается на неопределенное время.

— Подрядчик приостановил работы, есть проблемы с оплатой, — коротко доложил один из сотрудников мэрии первому заместителю главы городской администрации Салавату Хусаинову и заверил, что вопрос решается.

— Решайте оперативно! — потребовал Салават Хусаинов. — На следующей оперативке доложите.

Напомним, по последним данным, уровень обеспеченности местами в детсадах составляет 83% (на 1000 жителей приходится 38 мест при нормативе 46). При этом доля переполненных детсадов составляет 99%, то есть фактическая наполняемость намного выше их проектной емкости.