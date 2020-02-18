Уфа признана опасным городом для ведения ресторанного бизнеса

Столицу Башкортостана признали самым опасным городом для ведения ресторанного и розничного бизнеса, сообщает РИА Новости. В рамках исследования компании «Delta Системы безопасности» изучено, как часто в городах России владельцам ресторанного бизнеса приходится вызывать группы быстрого реагирования.

На первом месте оказалась Уфа, затем Набережные Челны и Сочи. Наиболее благоприятными городами для развития этого сегмента бизнеса оказались Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.