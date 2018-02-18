В Башкирии на дома культуры, кинотеатры и спектакли потратили 7,7 млрд
Минкульт Башкирии отчитался о финансировании отрасли в 2017 году. По данным озвученным министром культуры региона Аминой Шафиковой, в 2017 году её ведомство получило 7,7 млрд рублей. Эти деньги были потрачены на реставрацию кинотеатров, муниципальных домов культуры, постановку спектаклей и на зарплаты работникам отрасли. Объем финансирования составил 3,8% от бюджета Башкирии.
- В 2017 году деятельность министерства и всех учреждений культуры была направлена на совершенствование культурной среды. За прошлый год многое сделано: были проведены значимые мероприятия и яркие творческие проекты, отрасль получила новые формы государственной поддержки, - оценила итоги работы в прошлом году Шафикова.
Среди приглашённых был так же и заместитель премьер-министра Башкирии Салават Сагитов, он так же положительно оценил итоги работы Минкульта в 2017 и предыдущих годах, отметив что в первую очередь они связаны с майскими указами президента.
- Без культуры невозможно развитие ни в одной сфере. И в нашей республике отрасли культуры уделяется очень серьезное внимание. Среди всех регионов Российской Федерации в социальной сфере мы занимаем позицию в первой десятке. На сегодняшний день, преобразования в сфере культуры очень большие. В первую очередь они, конечно же, связаны с «майскими указами» главы государства. В целом по республике указы мы выполнили, - заявил Сагитов.