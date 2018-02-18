В Башкирии на дома культуры, кинотеатры и спектакли потратили 7,7 млрд

Траты на культуру составили 3,8% от республиканского бюджета.

Минкульт Башкирии отчитался о финансировании отрасли в 2017 году. По данным озвученным министром культуры региона Аминой Шафиковой, в 2017 году её ведомство получило 7,7 млрд рублей. Эти деньги были потрачены на реставрацию кинотеатров, муниципальных домов культуры, постановку спектаклей и на зарплаты работникам отрасли. Объем финансирования составил 3,8% от бюджета Башкирии.

- В 2017 году деятельность министерства и всех учреждений культуры была направлена на совершенствование культурной среды. За прошлый год многое сделано: были проведены значимые мероприятия и яркие творческие проекты, отрасль получила новые формы государственной поддержки, - оценила итоги работы в прошлом году Шафикова.

Среди приглашённых был так же и заместитель премьер-министра Башкирии Салават Сагитов, он так же положительно оценил итоги работы Минкульта в 2017 и предыдущих годах, отметив что в первую очередь они связаны с майскими указами президента.