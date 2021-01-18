Эксперт: когда в России перестанут платить пенсии наличными

Эксперт: когда в России перестанут платить пенсии наличными

Вчера, 10:55ЭкономикаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
С технической точки зрения это станет возможным уже через 10-15 лет.

В России начнут выплачивать пенсии цифровыми рублями, когда пенсионерами станут те, кому сейчас 18 лет. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на эксперта по конкурентной разведке, профессора Уральского государственного экономического университета Евгения Ющука.

— С технической точки зрения государство придет к этому лет через 10-15, но с политической точки зрения потребуется, чтобы пенсионерами стали те, кому сегодня 18 лет, — считает эксперт. Он отметил, что на данный момент пожилые люди пока не готовы к цифровым деньгам, так как не доверяют даже безналичным платежам с помощью карты.

Экономист предположил, что Центробанк не станет переходить на цифровой рубль и отменять наличные деньги одномоментно, а введет новый вид оплаты параллельно. При этом выпуск наличных стоит отдельных денег, их можно подделать и украсть, незаметно потратить. Цифровой же рубль невозможно похитить, так как все транзакции отслеживаются и информация о них сохраняется навсегда.

Напомним, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в связи с развитием экономики в России появится цифровой рубль.

Related news:
пенсиявыплаты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы