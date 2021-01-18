Эксперт: когда в России перестанут платить пенсии наличными

— С технической точки зрения государство придет к этому лет через 10-15, но с политической точки зрения потребуется, чтобы пенсионерами стали те, кому сегодня 18 лет, — считает эксперт. Он отметил, что на данный момент пожилые люди пока не готовы к цифровым деньгам, так как не доверяют даже безналичным платежам с помощью карты.