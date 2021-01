Эксперт: когда в России перестанут платить пенсии наличными

С технической точки зрения это станет возможным уже через 10-15 лет.

В России начнут выплачивать пенсии цифровыми рублями, когда пенсионерами станут те, кому сейчас 18 лет. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на эксперта по конкурентной разведке, профессора Уральского государственного экономического университета Евгения Ющука. — С технической точки зрения государство придет к этому лет через 10-15, но с политической точки зрения потребуется, чтобы пенсионерами стали те, кому сегодня 18 лет, — считает эксперт. Он отметил, что на данный момент пожилые люди пока не готовы к цифровым деньгам, так как не доверяют даже безналичным платежам с помощью карты. Экономист предположил, что Центробанк не станет переходить на цифровой рубль и отменять наличные деньги одномоментно, а введет новый вид оплаты параллельно. При этом выпуск наличных стоит отдельных денег, их можно подделать и украсть, незаметно потратить. Цифровой же рубль невозможно похитить, так как все транзакции отслеживаются и информация о них сохраняется навсегда. Напомним, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в связи с развитием экономики в России появится цифровой рубль.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter