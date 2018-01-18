В Башкирии готовятся к микрочипированию животных после вспышки ящура

В Туймазинском районе микрочипы ввели 1500 коровам.

В Башкирии подвели итоги биркования и готовятся к микрочипированию всех животных. Оба этих проекта разработали специалисты минсельхоза республики совместно с Управлением ветеринарии РБ. Первый проект (биркование) успешно завершён. Отправной точкой послужил ящур, выявленный в Туймазинском районе.

Второй (введение микрочипов под кожу животных) направлен на утверждение в правительство России. Как нам подтвердили специалисты ветстанции Туймазинского района, чипирование начнут вводить на территории страны к 2020 году. Оно коснётся даже собак и кошек. В маленькой микросхеме размером с зернышко чечевицы будет содержаться большое количество информации, включая возраст животного, породность, фамилию владельца, наличие прививок и т.д. Так что, любой работник надзорных служб при помощи небольшого сканера быстро выяснит, кому принадлежит худой и больной долматинец, бегающий по улице.

В Туймазинском районе микрочипы ввели уже 1500 коровам, и отзывы от ветврачей и зоотехников об этой системе только положительные.

На сегодняшний день биркование закончено в Туймазинском, Белебеевском и Шаранском районах. До конца 2019 года учёт будет завершён на всей территории республики. Всех коров, коз, овец, свиней, кроликов занесут в единую федеральную ведомость, которая в дальнейшем послужит базой для создания виртуальной системы учёта скота (микрочипирование). Его уже обсуждают во всех странах-участницах Таможенного союза.

До биркования не учитывались телята и ягнята, родившиеся на подворьях ЛПХ. Ведомости ветстанций трёх районов полностью восполнили этот пробел. Так, сегодня в Туймазинском районе в личных подсобных хозяйствах содержится 9 975 голов крупного, 9 737 – мелкого скота, и 175 свиней. В крупных хозяйствах скот давно пробиркован. Всего в районе – 23 127 голов КРС и 12 500 голов мелкого рогатого скота. Таких точных цифр, говорят специалисты Туймазинской ветстанции, не было уже много лет. Биркование полностью развеяло миф о том, что якобы за последние три года из-за удорожания кормов сельчане пустили под нож около 25% всего скота в районе. На деле оно даже увеличилось и держится примерно на одном уровне уже 5 лет.

На бирке нанесена информация (код) ЛПХ региона, района и сельсовета.

На биркование администрации районов выделили от 250 до 400 тысяч рублей, и сельчане за нее не платили. Сама бирка стоит 15-17 рублей. Биркование крупного рогатого скота обходится в 50 рублей за голову, мелкого – 30 рублей.

Те, кто завез любых животных и не зарегистрировал их в службе ветеринарии, будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей. Затем скот обяжут вакцинировать. В случае широкого распространения инфекционной болезни владельцы ЛПХ, уклоняющиеся от ветучёта, не получат государственной компенсации за изъятых животных. Также мясо животного без бирки запрещено реализовать в торговой сети. Хозяева могут лишь употреблять его в пищу сами. Пока биркование добровольное, но с апреля станет обязательным.