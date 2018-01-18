Инноваторов из Башкирии приглашают заявиться на Startup Tour в Перми

Заявки для участия в региональном этапе самого крупного в России роад-шоу по поиску перспективных инновационных проектов Open Innovations Startup Tour будут приниматься до 29 января.

Прием заявок для участия в региональном этапе Open Innovations Startup Tour в Перми продлится еще две недели – до 29 января, сообщили организаторы. Само мероприятие пройдет в Перми 6 и 7 февраля.

На сегодняшний день организаторы уже приняли более 30 заявок. Подать заявку можно на сайте конкурса.

Региональный этап Startup Tour пройдет на площадке «Технопарка Пермь» при поддержке правительства Пермского края. К участию в Туре приглашаются не только технологические предприниматели из Перми, но и инноваторы из Челябинска, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и других городов.

Во время роад-шоу у стартаперов будет возможность пообщаться с одним из успешных предпринимателей Европы, советником президента Фонда «Сколково» Пеккой Вильякайненом, а также с основоположником российской IT-индустрии, создателем венчурного фонда Almaz Capital Partners и инкубатора Runa Park Александром Галицким.