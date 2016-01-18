В Уфе юристы проконсультируют потребителей по телефону

На этой неделе уфимцы смогут получить юридические консультации по вопросам защиты прав потребителей – серию «прямых проводов» организует отдел по защите прав потребителей управления соцполитики города. Позвонившие смогут получить любую информацию: от обмена и возврата товаров до советов о том, как не совершить покупку некачественных товаров. 19 января с 10.00 до 12.00 по телефону 237-23-04 консультации смогут получить жители Октябрьского района. В тот же день и время по номеру 242-37-17 будут консультировать жителей Орджоникидзевского района. Горожане из Калининского района Уфы будут обслужены 20 января с 10.00 до 12.00 по телефону 263-01-26. А 23 января с 11.00 до 13.00 телефон 235-99-45 будет работать для жителей всех районов города.