37 лучших учителей получат по 200 тыс. рублей
19 января 2011, 00:15Экономика
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7,4 млн рублей получит Башкирия в нынешнем году в качестве субсидий из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения лучшим учителям. Его размер в 2011 году не изменился: на 200 тыс. рублей могут рассчитывать 37 башкирских педагогов-новаторов.
7,4 млн рублей получит Башкирия в нынешнем году в качестве субсидий из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения лучшим учителям. Его размер в 2011 году не изменился: на 200 тыс. рублей могут рассчитывать 37 башкирских педагогов-новаторов.
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