37 лучших учителей получат по 200 тыс. рублей

7,4 млн рублей получит Башкирия в нынешнем году в качестве субсидий из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения лучшим учителям. Его размер в 2011 году не изменился: на 200 тыс. рублей могут рассчитывать 37 башкирских педагогов-новаторов.