Депутаты Госсобрания утвердили бюджет Башкирии на 2021 год с дефицитом 22 млрд рублей

Сегодня, 17 декабря, прошло заседание Госсобрания Башкирии, где депутаты приняли закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

При подготовке, как рассказал председатель Курултая Константин Толкачев, было внесено 48 поправок В связи с увеличением объема финансовой помощи дефицит республиканского бюджета на 2021 год пересмотрен в сторону уменьшения и составит 22 млрд рублей. Доходы на следующий год прогнозируются в объеме 203,6 млрд рублей, расходы — 225,6 млрд рублей, рассказал парламентарий. В бюджете Башкирии предусмотрены источники покрытия дефицита в 2021 году, например, будут направлены остатки средств, которые не использовались в текущем году. Подспорьем станут и федеральные средства. Кроме того, для финансирования дефицита в плановом трехлетнем периоде будут привлекаться заемные средства. В окончательном варианте документа объем финансовой помощи республике из федерального бюджета на 2021 год запланирован в объеме около 72 миллиарда рублей, что больше заложенной ранее суммы на 14,8 млрд рублей. Толкачев также сообщил, что со следующего года Башкирия будет получать новые виды субсидий. Закон о бюджете поддержали 77 депутатов, 13 — воздержались, семь — проголосовали против. На этапе обсуждения законопроекта от депутатов, которые голосовали против, не поступило практически ни одной поправки. Хотелось бы, чтобы депутаты выражали несогласие не в процессе голосования, а в ходе работы над законопроектами. Это более конструктивный подход, сказал Толкачев. Напомним, ранее жители республики направили в Госсобрания обращения по вопросу формирования бюджета. Они попросили увеличить бюджет на социальные сферы: ремонт школ и больниц, строительство дорог, отдых и оздоровление детей и т. д.

