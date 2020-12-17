Депутаты Госсобрания утвердили бюджет Башкирии на 2021 год с дефицитом 22 млрд рублей

Депутаты Госсобрания утвердили бюджет Башкирии на 2021 год с дефицитом 22 млрд рублей

Вчера, 15:26ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 17 декабря, прошло заседание Госсобрания Башкирии, где депутаты приняли закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

При подготовке, как рассказал председатель Курултая Константин Толкачев, было внесено 48 поправок

В связи с увеличением объема финансовой помощи дефицит республиканского бюджета на 2021 год пересмотрен в сторону уменьшения и составит 22 млрд рублей. Доходы на следующий год прогнозируются в объеме 203,6 млрд рублей, расходы — 225,6 млрд рублей, рассказал парламентарий.

В бюджете Башкирии предусмотрены источники покрытия дефицита в 2021 году, например, будут направлены остатки средств, которые не использовались в текущем году. Подспорьем станут и федеральные средства. Кроме того, для финансирования дефицита в плановом трехлетнем периоде будут привлекаться заемные средства. В окончательном варианте документа объем финансовой помощи республике из федерального бюджета на 2021 год запланирован в объеме около 72 миллиарда рублей, что больше заложенной ранее суммы на 14,8 млрд рублей. Толкачев также сообщил, что со следующего года Башкирия будет получать новые виды субсидий.

Закон о бюджете поддержали 77 депутатов, 13 — воздержались, семь — проголосовали против.

На этапе обсуждения законопроекта от депутатов, которые голосовали против, не поступило практически ни одной поправки. Хотелось бы, чтобы депутаты выражали несогласие не в процессе голосования, а в ходе работы над законопроектами. Это более конструктивный подход, сказал Толкачев.

Напомним, ранее жители республики направили в Госсобрания обращения по вопросу формирования бюджета. Они попросили увеличить бюджет на социальные сферы: ремонт школ и больниц, строительство дорог, отдых и оздоровление детей и т. д.

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