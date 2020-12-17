Депутаты Госсобрания утвердили бюджет Башкирии на 2021 год с дефицитом 22 млрд рублей

В бюджете Башкирии предусмотрены источники покрытия дефицита в 2021 году, например, будут направлены остатки средств, которые не использовались в текущем году. Подспорьем станут и федеральные средства. Кроме того, для финансирования дефицита в плановом трехлетнем периоде будут привлекаться заемные средства. В окончательном варианте документа объем финансовой помощи республике из федерального бюджета на 2021 год запланирован в объеме около 72 миллиарда рублей, что больше заложенной ранее суммы на 14,8 млрд рублей. Толкачев также сообщил, что со следующего года Башкирия будет получать новые виды субсидий.