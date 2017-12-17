В Башкирии налоговики предложили должникам сдаться добровольно

Опубликованы адреса, где можно получить консультацию о своих налоговых задолженностях.

В Башкирии в преддверии нового года налоговая инспекция начала социальную акцию «Шагни в новый год без долгов по налогам!».

Как пояснили в региональном Управлении ФНС акция адресована всем, кто не успел заплатить текущие налоги до 1 декабря 2017 года.

- Ведь начинать новый год с долгами – плохая примета, - резонно отмечается в пресс-релизе.

В рамках акции организован прием граждан по вопросам уплаты имущественных налогов в мобильных офисах налоговых инспекций, размещенных в крупных торговых центрах города Уфы и других городов республики. Акция началась в минувшую пятницу, 15 декабря, и продлится до 23 декабря включительно с 10.00 часов до 20.00 часов по следующим адресам:

г.Уфа (ТРЦ «Мега», ТРЦ «Планета», ТК «Центральный», ТЦ «Меркурий», ТВК «Радуга-ЭКСПО», Гипермаркет «Окей», Магазин «Магнит» (ул.Дагестанская, 2);

г.Стерлитамак, ТЦ «Арбат»;

г.Салават, ТЦ «Городской рынок»;

г.Ишимбай, «Ишимбай-Иремель»;

г.Нефтекамск, Центральный рынок;

г.Сибай, ТК «Зауралье».